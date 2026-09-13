Jumlah gol setinggi itu dari sebuah trisula lini depan pada fase sedini ini dalam musim terakhir kali terjadi di kasta tertinggi Liga Spanyol pada 1958.

Pembagian gol tersebut menegaskan performa awal impresif dari lini serang klub Katalan itu. Raphinha dan Yamal masing-masing menyumbang enam gol, sementara Lopez melengkapi lini depan itu dengan empat gol atas namanya sendiri. Pada Minggu, Barcelona menang 4-2 di markas UD Levante dan dengan demikian juga memenangi laga kelima mereka pada musim baru. Yamal mencetak dwigol pada menit ke-19 dan menit ke-48 lewat penalti.

Dengan demikian, trisula ofensif Blaugrana itu menyamai sebuah formasi legendaris milik sang rival abadi, Real Madrid. Pada musim 1958/59, trio yang beranggotakan Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, dan Hector Rial juga mencetak 16 gol dalam lima matchday pertama.

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Trisula mana yang mencetak gol terbanyak di Spanyol setelah lima matchday?

Dalam sejarah La Liga, hanya sedikit trio ofensif yang mampu mencetak lebih banyak gol dalam periode tersebut. Rekor sepanjang masa tercatat pada musim 1940/41, ketika Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui, dan Jose Lopez mencetak 24 gol untuk Sevilla pada lima pertandingan pertama.

Pada tahun yang sama, Pruden Sanchez, Paco Campos, dan Cosme Vazquez untuk Atletico Madrid serta Agustin Jarabo, Juan Del Pino, dan Raimundo Diaz untuk Celta Vigo masing-masing mencetak 17 gol.

Selain itu, dalam sejarah liga hanya ada dua formasi lini serang lain yang tepat mencetak 16 gol setelah lima pertandingan: Raimundo Blanco, Pepillo, dan Campanal (Sevilla, 1941/42) serta Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio, dan Estanislao Basora (Barcelona, 1950/51). Bagi klub Katalan itu, ini berarti menyamai rekor klub mereka sendiri.