Start Buruk Persebaya Surabaya Sudah Terprediksi

Aji Santoso mengutarakan tidak mau beralasan dan mengeluh, meski ia seakan melakukan hal itu usai Persebaya kalah.

Persebaya Surabaya hancur pada pekan pertama Liga 1 2021/22, menghadapi Borneo FC, di Stadon Wibawa Mukti, Cikarang. Klub berjuluk Bajul Ijo itu dilumat oleh Borneo FC dengan skor mencolok, 3-1.

Pada pertandingan ini, Persebaya tidak diperkuat pemain asing sama sekali, dengan alasan vaksinasi yang belum lengkap. Aji Santoso menuturkan, bahwa dirinya tidak mau mengeluhkan keadaan yang terjadi.

Hanya saja, Aji seakan mengeluh dan beralasan, sekaligus seperti sudah menduga bahwa hal akan berjalan kurang mulus pada pekan awal karena Persebaya memang minim kekuatan dengan ketiadaan pemain asing.

“Saya sudah sampaikan sejak awal kami tidak bisa menurunkan pemain asing. Saya tidak mengeluh dengan kondisi ini, tapi memang ada sedikit pengaruh. Kami memanfaatkan pemain yang ada,” ujar Aji setelah Persebaya dikalahkan Borneo

“Tapi, itu [absennya pemain asing] bukan jadi alasan kami kalah. Kalau pemain asing lengkap, memang tim kami punya banyak pilihan menurunkan pemain asing,” sambung sosok yang pernah menukangi PSIM Jogja tersebut.

“Saya tetap mengapresiasi pemain. Memang dari awal saya sampaikan pertandingan pertama akan sulit. Pemain masih perlu adaptasi setelah libur lama pertandingan. Pertandingan ini jadi evaluasi kami untuk lebih baik di pertandingan," tukasnya.

Sementara itu, Samsul Arif Munip sebagai salah satu pemain senior Persebaya mengajak seluruh rekannya untuk bangkit pada laga berikutnya. Untuk Persebaya yang kini dihuni skuad muda, laga pertama tentu akan sulit untuk dijalani.

Samsul sendiri masuk sebagai pemain pengganti pada lawang kontra Borneo, dan memberi warna berbeda pada permainan tim. Sosok 36 tahun ini berharap seluruh pemain siap menghadapi segala yang terjadi, dan tetap solid.

“Pertandingan pertama selalu tidak mudah. Kami gugup di babak pertama dan bangkit di babak kedua. Kami berusaha belajar banyak dan akan melakukan evaluasi. Semoga ke depan lebih baik," urai eks Arema ini.

“Terpenting kami fokus pertandingan selanjutnya. Kami melakukan evaluasi dan fokus di setiap pertandingan. Ini biasa, dalam kompetisi pasti ada dinamika, up and down di lapangan. Saya pribadi dan teman-teman harus siap untuk itu. Kami tidak perlu berkecil hati dan harus bangkit di pertandingan berikutnya."