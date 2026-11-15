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Para penyerang dan bek timnas Amerika Serikat mengungkap dampak besar Mauricio Pochettino dalam mengubah tim setelah sang pelatih hengkang ke Manchester United. Folarin Balogun dan Antonee Robinson sama-sama menegaskan bahwa skuad bertekad mempertahankan standar elite yang ditanamkan pelatih asal Argentina itu.

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Balogun dan Robinson tanggapi kepergian Pochettino

Ketika Mauricio Pochettino bersiap meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional putra Amerika Serikat untuk menangani Manchester United, para pemain senior mengenang pengaruh besarnya. Selama lebih dari dua tahun memimpin, pelatih asal Argentina itu secara mendasar meningkatkan standar persaingan di seluruh aspek U.S. Soccer.

Penyerang Folarin Balogun dan bek sayap Antonee Robinson sama-sama berbicara terus terang tentang bagaimana standar tinggi yang diterapkan Pochettino mengubah budaya di pemusatan latihan tim nasional.

Folarin Balogun soal peningkatan standar

Balogun menyebut kedatangan Pochettino membawa tingkat intensitas baru, baik dalam sesi latihan maupun persiapan pertandingan. Sang penyerang menegaskan bahwa para pemain kini merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk mempertahankan budaya yang dibangun selama dua tahun terakhir.

“Manfaat dan berkah dari memiliki pelatih hebat adalah Anda tahu standar yang harus dipenuhi,” ujar Balogun.

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“Poch jelas telah meningkatkan standar sejak mulai menangani tim. Saya rasa kalian telah melihatnya, dari intensitas latihan hingga cara kami menghadapi pertandingan.”

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Antonee Robinson soal bekerja bersama Pochettino

Robinson menyuarakan pandangan serupa. Ia menyoroti bahwa rumor yang mengaitkan Pochettino dengan pekerjaan kepelatihan di klub-klub elite Eropa tidak pernah mengganggu aktivitas sehari-hari di lingkungan USMNT. Bek sayap itu memuji reputasi Pochettino di level tertinggi dan mengatakan bahwa para pemain beruntung bisa bekerja di bawah arahannya.

“Memiliki pelatih yang dikaitkan dengan pekerjaan seperti itu berarti kami tahu bahwa kami sangat beruntung, dan kami tahu bahwa kami bekerja bersama pelatih kelas atas. Namun, hal itu tampaknya tidak pernah memengaruhi pekerjaan yang kami lakukan,” jelas Robinson.

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Menjaga momentum menuju siklus 2030

Dengan masa jabatan Pochettino akan berakhir setelah perempat-final Concacaf Nations League mendatang melawan Haiti, skuad tetap sepenuhnya fokus menjaga momentum. Balogun dan Robinson sama-sama menegaskan bahwa kelompok pemimpin di antara para pemain harus mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan budaya tersebut ke depan.

Saat U.S. Soccer memasuki siklus Piala Dunia FIFA 2030, warisan Pochettino memastikan tim nasional Amerika Serikat memulai babak berikutnya dengan mentalitas pemenang yang tak tergoyahkan.