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Stadion nasional Norwegia bersiap menghadapi gangguan cuaca signifikan setelah salju lebat dan hujan bercampur salju diprakirakan melanda Oslo menjelang laga penentu Nations League. Petugas lapangan telah diminta bersiaga penuh untuk memastikan lapangan tetap layak digunakan saat Wales bertandang.

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Tim pembersih salju bersiaga di Ullevaal

Norwegia menghadapi laga penting melawan Wales Sabtu ini. Kemenangan wajib diraih agar mereka tidak finis di dasar Grup A Nations League dan terdegradasi. Namun, persiapan menjelang pertandingan terganggu oleh prakiraan cuaca buruk yang memprediksi presipitasi lebat di Stadion Ullevaal dalam beberapa hari mendatang. Petugas lapangan tidak mau mengambil risiko. Tim pembersih salju siap dikerahkan untuk memastikan lapangan tetap bersih saat sesi latihan terakhir dan pertandingan berlangsung.

Carl Bernhard Svenke, manajer umum Stadion Ullevaal, memastikan fasilitas tersebut siap menghadapi tantangan ini. “Kami tentu dalam keadaan siaga,” katanya kepada TV 2. Ia menjelaskan bahwa rencana kesiapsiagaan itu melibatkan tim khusus yang akan terus membersihkan salju dari permukaan lapangan.

Prakiraan cuaca buruk mengancam lapangan latihan Norwegia

Setelah menyelesaikan latihan pada Selasa di Lillestrom, tim nasional dijadwalkan menggelar sesi-sesi penting di stadion pada Kamis dan Jumat. Jadwal itu memberi tekanan besar kepada petugas lapangan. Kondisi lapangan kini menjadi faktor penentu apakah skuad Solbakken akan memiliki permukaan yang memadai untuk berlatih menjelang hari pertandingan.

Ingrid Bentsen, meteorolog yang bertugas di Institut Meteorologi, menyampaikan prakiraan cuaca yang mengkhawatirkan untuk wilayah tersebut. “Akan ada presipitasi dalam jumlah besar pada Kamis,” tegasnya. Bentsen mengatakan presipitasi itu akan dimulai pada malam sebelumnya dan berlanjut sepanjang hari. “Yang turun akan berupa salju dan hujan bercampur salju. Kemungkinan akan ada beberapa sentimeter salju basah dan lembek yang menumpuk,” tambahnya.

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Solbakken tetap tenang meski ada peringatan

Meski para ahli cuaca memprediksi kesulitan, kubu Norwegia justru tetap tenang soal kondisi rumput lapangan. Pengelola stadion sangat mengandalkan teknologi modern untuk menghadapi suhu di bawah nol derajat dan presipitasi yang membeku. Svenke mengatakan sistem pemanas bawah tanah seharusnya cukup untuk mencegah lapangan menjadi tidak layak digunakan, asalkan suhu udara tetap berada dalam kisaran yang memungkinkan sistem itu bekerja secara efektif.

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“Kami cukup tenang. Selama suhu yang diprakirakan berada di atas nol derajat, pemanas bawah tanah biasanya dapat mengatasi sebagian besar masalahnya,” jelas Svenke. Solbakken menyampaikan pandangan serupa saat membahas kekhawatiran soal cuaca dalam konferensi pers. “Saya rasa saljunya tidak akan bertahan terlalu lama. Jika mereka sudah menyalakan pemanas, semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar Solbakken.

Prakiraan cuaca mengisyaratkan kekacauan di ibu kota

Meski ada optimisme terkait kondisi rumput, keadaan di sekitar stadion di Oslo bisa jauh lebih sulit ditangani. Sabtu diperkirakan tidak akan turun hujan maupun salju, tetapi tumpukan dari hari-hari sebelumnya kemungkinan tetap berada di tanah karena suhu diprakirakan tidak naik melampaui empat derajat Celsius.

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Situasi pertandingan membuat laporan cuaca itu semakin menegangkan. Norwegia harus meraih hasil positif untuk mempertahankan tempat di kasta tertinggi Nations League. Kekalahan akan menjadi pukulan besar bagi kemajuan tim di bawah Solbakken, sehingga kualitas permukaan lapangan menjadi sorotan utama. Jika lapangan menjadi berat dan becek akibat mencairnya hujan bercampur salju, kondisi itu berpotensi meniadakan keunggulan teknis yang ingin dimanfaatkan Norwegia di kandang.