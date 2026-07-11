Stadion Miami menjadi saksi penghormatan resmi pertama dari FIFA kepada mendiang bintang Afrika Selatan tersebut

Suasana duka menyelimuti stadion di Miami menjelang dimulainya pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Norwegia dan Inggris; para pemain dan penonton berdiri hening selama satu menit untuk mengenang almarhum gelandang asal Afrika Selatan, Jaden Adams, yang meninggal dunia pada usia sekitar 25 tahun.

Akun-akun media sosial almarhum pun berubah menjadi monumen peringatan spontan; di mana postingan terakhirnya di Instagram pada tanggal 25 Juni menampilkan foto-foto dari pertandingan pembuka Afrika Selatan melawan Meksiko di Stadion Azteca yang legendaris.

Adams tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut di Grup A, di mana ia berhadapan dengan bintang-bintang “Tricolor” Roberto “Piocho” Alvarado dan César Montes, dalam penampilan yang mengabadikan partisipasinya yang satu-satunya dan terakhir di Piala Dunia.