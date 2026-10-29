AC Milan dan Inter pada Kamis memaparkan rencana pembangunan stadion baru yang akan mereka gunakan bersama. Pembangunan Generali Stadium, nama stadion baru tersebut, akan dimulai pada 2028 dan ditargetkan rampung pada 2031. Rencananya, pembongkaran 90 persen bangunan Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) yang ikonis juga akan dimulai pada 2031.

Stadion baru itu akan berkapasitas 71.500 penonton dan dibangun tepat di sebelah Meazza. Menurut The New York Times , perusahaan asuransi Generali membayar hingga 650 juta euro agar namanya digunakan untuk stadion baru tersebut selama 20 tahun ke depan.

Generali Stadium akan memiliki struktur rangka berbentuk X dan atap dengan dua lengkungan yang mengalir. Milan menyebutnya sebagai "investasi terobosan untuk memperkuat daya saing olahraga, mendorong pertumbuhan di masa depan, dan turut membentuk era berikutnya sepak bola Italia".

Generali Stadium turut dirancang oleh Lord Norman Foster, salah satu arsitek kontemporer paling berpengaruh di dunia. Ia sebelumnya turut merancang Stadion Wembley yang baru di London, kubah baru gedung Reichstag di Berlin, dan Hearst Tower di New York. Dalam proyek ini, Foster bekerja sama dengan David Manica, salah satu perancang stadion olahraga terkemuka di dunia.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

"Perpaduan keunggulan arsitektur dan keahlian dalam perancangan stadion menciptakan sebuah tempat yang berakar pada identitas Milan, sekaligus menatap masa depan dengan teguh," tulis Milan. "Meski arsitekturnya baru, ambisinya jelas: mempertahankan atmosfer, emosi, dan rasa kebersamaan yang menjadikan San Siro salah satu stadion sepak bola paling ikonis."

"Dengan sekitar 71.500 kursi, Generali Stadium terutama dirancang berdasarkan satu prinsip: mendekatkan suporter dengan aksi di lapangan dan memaksimalkan intensitas pengalaman menyaksikan pertandingan. Dua tingkat tribun membentuk satu kesatuan yang melingkar 360 derajat, memberikan pandangan luar biasa serta hubungan yang erat antara suporter dan lapangan."

"Di kedua ujung stadion, tribun Curvas yang ikonis akan menjulang sebagai dinding penopang tunggal yang curam, menghadap ke lapangan dengan kemiringan tempat duduk hingga 37 derajat untuk memperkuat atmosfer maupun dampak visual. Desain akustik stadion ini ditujukan untuk menangkap dan memperkuat energi penonton, sehingga suporter tetap menjadi pusat pertunjukan."

"Hal ini membantu menciptakan lingkungan dengan atmosfer yang termasuk paling semarak dalam sepak bola dunia. Aksesibilitas yang lebih baik, konsep layanan tamu modern, dan beragam pilihan tempat duduk, mulai dari pengalaman premium kelas atas hingga kursi untuk khalayak umum, memastikan stadion ini menyambut setiap generasi suporter dan menawarkan cara-cara baru untuk menikmati pertandingan."

Stadion baru tersebut merupakan bagian dari proyek pembaruan besar di kawasan San Siro. Di sekitar Generali Stadium akan hadir ruang publik baru, kawasan hijau, serta tempat rekreasi dan berbelanja. Pertandingan pertama di stadion itu ditargetkan berlangsung pada musim 2031/32, tepat sebelum Piala Eropa 2032 di Turki dan Italia.

Sebanyak 90 persen bangunan Meazza akan dirobohkan. Seluruh tingkat ketiga tribun akan dibongkar, termasuk menara-menara silinder ikonis yang mengelilingi jalur pejalan kaki berbentuk spiral. Atap baja raksasanya juga akan dibongkar.

Namun, sebuah struktur besar berbentuk L di sudut tenggara akan tetap dipertahankan. Bagian ini akan diintegrasikan ke kawasan komersial dan olahraga di sekitarnya. Di lokasi tersebut, antara lain, akan dibangun sebuah museum.