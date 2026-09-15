Otoritas sepakbola Eropa "UEFA" memutuskan untuk menggelar final Liga Champions Eropa tahun 2028 di Stadion Allianz Arena di kota Munich, Jerman, markas klub Bayern Munich, sehingga final benua ini kembali lagi ke salah satu stadion paling terkenal di Eropa setelah bertahun-tahun absen.

Keputusan itu diambil dalam pertemuan penentu yang digelar oleh Komite Eksekutif Otoritas Sepakbola Eropa "UEFA", pada hari Selasa ini, di kota Thessaloniki, Yunani, di mana ditetapkan stadion Bayern Munich untuk menjadi tuan rumah pertandingan final turnamen tersebut pada tahun 2028.

Pemilihan Allianz Arena untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa 2028 akan membawa nuansa khusus, setelah stadion yang sama menjadi panggung bagi salah satu pertandingan final paling menegangkan dalam sejarah turnamen, ketika Bayern Munich dan Chelsea bertemu di final edisi 2012.

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Kembali setelah 16 tahun dari final yang terkenal

Final Liga Champions Eropa akan kembali ke Allianz Arena setelah 16 tahun sejak stadion tersebut menjadi tuan rumah laga final yang mempertemukan Bayern Munich dan Chelsea pada 19 Mei 2012.

Pertandingan itu merupakan salah satu final paling dramatis dalam sejarah kompetisi, terutama karena Bayern Munich menjalani laga tersebut di stadionnya sendiri dan di tengah para pendukungnya, serta berharap dapat meraih gelar Eropa di hadapan pendukungnya, tetapi mereka justru menjalani salah satu malam terberat dalam sejarahnya setelah Chelsea merebut trofi dengan cara yang dramatis.

Waktu normal pertandingan berakhir imbang 1-1, setelah skor tetap menggantung hingga menit-menit terakhir, sebelum laga berlanjut ke perpanjangan waktu, kemudian adu penalti menentukan siapa sang juara.

Bayern Munich memasuki pertandingan dengan dukungan penonton yang luar biasa, dan tim Jerman itu tampak dekat dengan mewujudkan mimpi meraih gelar ketika Thomas Müller berhasil membuka skor pada menit ke-83.

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Gol Müller datang melalui sundulan kepala yang mengecoh pertahanan dan penjaga gawang Chelsea, sehingga tribun Allianz Arena membara dalam perayaan keunggulan tuan rumah beberapa menit sebelum pertandingan berakhir.

Bayern Munich tampak dalam perjalanan untuk memastikan gelar di stadionnya sendiri, tetapi Chelsea menolak menyerah, dan berhasil membalikkan keadaan pada momen-momen terakhir.

Pada menit ke-88, pemain Pantai Gading Didier Drogba berhasil mencetak gol penyama kedudukan untuk Chelsea melalui sundulan kepala yang keras, memanfaatkan sepak pojok, sehingga mengembalikan timnya ke dalam pertandingan pada waktu yang menentukan.

Gol Drogba menjadi pukulan telak bagi Bayern Munich dan para pendukungnya, setelah tim Jerman itu hanya berjarak beberapa menit dari meraih gelar di hadapan para pendukungnya.

Waktu normal berakhir imbang 1-1, sehingga kedua tim menuju dua babak tambahan untuk mencari gol penentu pertandingan sebelum beralih ke adu penalti.

Penalti gagal yang membalikkan keadaan final

Selama perpanjangan waktu, Bayern Munich memperoleh peluang emas untuk kembali unggul, setelah Drogba menyebabkan penalti untuk keuntungan tim Jerman akibat menjatuhkan pemain Prancis Franck Ribéry di dalam kotak penalti.

Pemain Belanda Arjen Robben maju untuk mengeksekusi penalti, dan ia memiliki peluang sempurna untuk memberikan keunggulan baru bagi Bayern Munich di final, tetapi penjaga gawang Chelsea Petr Čech tampil gemilang dan menahan tendangan itu dalam dua kali penyelamatan, sehingga menggagalkan tim Bavaria dari sebuah gol yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya.

Setelah kedua tim gagal mencetak gol baru selama perpanjangan waktu, final menuju adu penalti untuk menentukan siapa juara Liga Champions Eropa.

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Dalam adu penalti, keberuntungan berpihak kepada Chelsea, yang berhasil memastikan kemenangan dan meraih gelar Liga Champions Eropa atas Bayern Munich, sehingga tim Inggris itu meraih salah satu gelar paling menonjol dalam sejarahnya.

Dengan demikian, malam yang di dalamnya Bayern Munich bermimpi meraih gelar di hadapan para pendukungnya berubah menjadi salah satu malam paling menyakitkan dalam sejarah klub, sementara Chelsea merayakan gelar Liga Champions Eropa pertamanya.

Dan setelah lebih dari satu setengah dekade sejak laga bersejarah itu, Allianz Arena bersiap menyambut final baru Liga Champions Eropa pada tahun 2028, dalam sebuah kembalinya yang akan langsung membangkitkan kembali kenangan malam 2012, ketika Bayern Munich kalah dalam perebutan gelar di stadionnya sendiri dari Chelsea dengan cara dramatis yang masih terekam dalam ingatan para pendukung sepakbola Eropa.