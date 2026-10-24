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Peragaan taktik brilian yang bertumpu pada stabilitas blok menengah mendapat perlawanan sepadan dari permainan vertikal yang kacau pada babak kedua, saat SSC Napoli dan Roma bermain imbang 3-3 dalam laga mendebarkan. Sementara Massimiliano Allegri berfokus pada tusukan susulan dari lini tengah, para pemain cadangan Gian Piero Gasperini terbukti menentukan dalam menyelamatkan satu poin.

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Massimiliano Allegri menghadapi laga ini dengan tugas yang jelas: memulihkan keseimbangan pertahanan Napoli yang tampil kurang seimbang pada pekan-pekan awal. Rancangan taktiknya bertumpu pada blok pertahanan menengah yang disiplin untuk meredam permainan Roma yang mengandalkan penguasaan bola, sambil memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap melalui pergerakan terlambat trio gelandangnya yang dinamis. Tujuannya adalah memaksa Roma bermain melebar, lalu menghukum mereka saat transisi lewat kecepatan Hoejlund dan kreativitas teknik De Bruyne.

Sebaliknya, Roma asuhan Gian Piero Gasperini datang ke Stadio Diego Armando Maradona dengan niat mendominasi penguasaan bola dan memanfaatkan lebar lapangan. Dengan penguasaan bola lebih dari 60%, Roma berupaya menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah dan menggunakan bek sayap untuk memaksa bek sisi Napoli bertahan lebih dalam. Namun, babak pertama memperlihatkan kesulitan besar Roma mengubah total 24 tembakan mereka menjadi peluang berkualitas tinggi. Pertahanan Napoli yang rapat memaksa mereka melepaskan tembakan dari jarak jauh dengan peluang gol yang kecil.

Susunan taktik SSC Napoli

Allegri menerapkan sistem 4-3-3 yang fleksibel dan berubah menjadi 4-5-1 saat bertahan. Kehadiran Scott McTominay dan Frank Zambo Anguissa bersama Kevin De Bruyne menghadirkan perpaduan kekuatan fisik dan visi kreatif. Napoli mulai menekan ketika bola sampai ke gelandang tengah Roma; para pemainnya langsung merapat ke tengah untuk menutup jalur umpan. Hal ini terlihat pada menit ke-28, ketika Anguissa memanfaatkan kelengahan dalam penjagaan area tengah untuk membuka skor.

Saat membangun serangan, Napoli menghindari umpan-umpan pendek berisiko dari belakang dan kerap mencari umpan vertikal langsung ke arah Hoejlund untuk melewati tekanan awal Roma. Peran McTominay sangat cermat; ia berfungsi sebagai “penyerang bayangan”, diam-diam masuk ke kotak penalti untuk memanfaatkan ruang yang tercipta ketika para pemain sayap menyibukkan bek tengah Roma. Detail taktik ini menghasilkan dua gol bagi pemain asal Skotlandia tersebut, yang berulang kali berada tanpa kawalan di kotak penalti. Saat bertahan, Napoli tetap merapat ke tengah. Mereka membiarkan Roma menguasai bola di area sayap, tetapi memastikan area tengah tetap padat sehingga tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih hingga fase akhir pertandingan.

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Susunan taktik Roma

Gasperini memilih formasi khasnya, 3-4-2-1, yang dirancang untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di berbagai area lapangan. Roma membangun serangan dengan sabar melalui tiga bek tengah dan Marten de Roon, yang turun ke belakang untuk menjadi poros permainan. Lebar serangan diberikan oleh para bek sayap. Posisi mereka yang tinggi memaksa Politano dan Lang dari Napoli ikut turun bertahan, sehingga formasi 4-3-3 Napoli sesekali berubah menjadi 6-3-1. Dominasi wilayah permainan ini menghasilkan 11 sepak pojok dan 24 tembakan, tetapi Roma belum cukup tajam untuk menembus pertahanan yang dibangun Allegri pada awal laga.

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Roma menekan dengan intensitas tinggi di area depan, berusaha merebut kembali bola dalam hitungan detik setelah kehilangan penguasaan. Namun, garis pertahanan yang tinggi membuat mereka rentan terhadap transisi cepat Napoli. Soulé dan Malen bergerak di ruang antara lini tengah dan pertahanan Napoli, mencari kesempatan untuk berbalik dan menggiring bola menghadapi empat bek lawan. Meski kesulitan menembus pertahanan selama satu jam, kegigihan mereka dalam terus mengalirkan kembali bola akhirnya menguras tenaga lini belakang Napoli. Susunan pertahanan Roma sangat bergantung pada kecepatan N'Dicka dan Hermoso saat kembali ke posisi, tetapi keduanya kerap lengah menghadapi pergerakan McTominay yang masuk terlambat ke kotak penalti.

Adu taktik

Pertarungan taktik utama terjadi di ruang antara area tengah dan sayap, serta dalam upaya mengantisipasi pergerakan vertikal McTominay. Sepanjang sebagian besar pertandingan, Allegri tampak unggul dalam duel ini. Dengan membiarkan Roma menguasai bola tanpa banyak ancaman (61%), Napoli menghemat tenaga dan menyerang balik dengan presisi. Celah muncul ketika dua gelandang bertahan Roma gagal mengikuti pergerakan McTominay dari lini kedua, yang berujung pada gol-golnya pada menit ke-48 dan ke-83. Keputusan Allegri mengutamakan kepadatan di area tengah ketimbang mempertahankan penguasaan bola tampaknya telah mengamankan poin.

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Namun, Gasperini akhirnya unggul dalam adu ketahanan. Dengan terus mengirim banyak umpan silang (35 berbanding 16 milik Napoli) dan mempertahankan tekanan, Roma akhirnya meruntuhkan daya tahan fisik para bek Napoli. Keberhasilan taktik Gasperini terletak pada keengganannya meninggalkan prinsip menyerang, bahkan ketika tertinggal 2-0. Besarnya intensitas serangan Roma, yang menghasilkan 2,64 gol ekspektasi (xG), menunjukkan bahwa dominasi taktik mereka nyata, meski pada awalnya tidak diiringi penyelesaian akhir yang baik.

Penyesuaian selama pertandingan

Pertandingan berubah berkat tiga pergantian pemain yang dilakukan Gasperini pada menit ke-58. Masuknya Leonardo Balerdi, Santiago Castro, dan Nahuel Molina memberi Roma energi baru dan pendekatan yang lebih agresif. Masuknya Balerdi merupakan langkah taktik yang brilian. Meski posisi utamanya bek, ia didorong maju saat bola mati dan ketika permainan berlangsung tidak teratur. Ia memanfaatkan kelelahan Napoli untuk mencetak dua gol dalam 15 menit terakhir. Peralihan ke pendekatan yang lebih langsung dan mendesak ini mengganggu blok pertahanan menengah Napoli yang tertata.

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Allegri berusaha merespons dengan memasukkan Stanislav Lobotka dan Leonardo Spinazzola untuk kembali mengendalikan tempo serta menghadirkan tenaga segar di sisi lapangan. Namun, perubahan itu lebih merupakan reaksi ketimbang langkah antisipatif. Peralihan ke sikap yang lebih defensif mengundang tekanan Roma lebih lanjut, yang berpuncak pada gol penyeimbang Balerdi pada menit ke-89. Pergeseran momentum dipicu oleh ketidakmampuan Napoli mempertahankan intensitas tekanan mereka, sebagaimana terlihat dari dominasi Roma dalam duel udara pada akhir laga dan keberhasilan mereka memenangi bola kedua. Kesediaan Gasperini mengambil risiko dengan pemain pengganti yang berposisi sebagai bek pada akhirnya menyelamatkan hasil imbang.

Kesimpulan

Pada akhirnya, hasil pertandingan ditentukan oleh benturan antara serangan balik Napoli yang terstruktur di bawah Allegri dan gelombang serangan Roma yang tak henti-henti di bawah Gasperini. Meski rencana taktik Napoli untuk menjadikan McTominay sebagai sumber gol terlaksana dengan sempurna, mereka gagal memperhitungkan beban fisik akibat bertahan selama 90 menit melawan tim yang mendominasi wilayah permainan seperti Roma. Pemain pengganti Gasperini, khususnya ancaman gol Balerdi yang tak terduga, mengungkap kerapuhan Napoli pada akhir laga. Dalam pertandingan yang ditentukan oleh selisih tipis, kegigihan Roma dan fleksibilitas taktik mereka di sepertiga akhir lapangan terbukti cukup untuk meniadakan efektivitas serangan Napoli saat transisi.