Tottenham Hotspur Vs Arsenal, Harry Kane Sah Jadi Topskor Sepanjang Masa Derbi London Utara

Penyerang andalan Hotspur Harry Kane resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam derbi London Utara berkat satu golnya ke gawang , Minggu (6/12).

Satu golnya di laga tersebut -- yang membantu timnya menang meyakinkan 2-0 -- merupakan gol ke-11 Kane dalam derbi antara Spurs dan Arsenal di semua kompetisi.

Kane pun menggeser Emmanuel Adebayor ke peringkat kedua dari daftar ini. Adebayor sendiri mampu mencetak sepuluh gol di derbi ini selama berkarier untuk Spurs dan Arsenal.

11 - Harry Kane is now the outright top scorer in North London derbies in all competitions with 11 goals. Superman. pic.twitter.com/9GkqQcIOXR