Tottenham Hotspur kehilangan poin yang sangat berharga pada Senin malam dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi. Tim asuhan Roberto De Zerbi tampaknya akan meraih tiga poin krusial melawan Leeds United berkat gol indah dari Mathys Tel, namun tendangan penalti dari Dominic Calvert-Lewin pada menit-menit akhir membuat skor akhir menjadi 1-1. Hal itu terjadi akibat kesalahan Tel, yang melakukan pelanggaran yang sama sekali tidak perlu. Dengan hasil imbang ini, Spurs kini unggul dua poin dari West Ham United, yang berada di bawah garis degradasi.

De Zerbi mempertahankan susunan pemain yang sama persis, termasuk Micky van de Ven, seperti saat kemenangan tandang yang mengesankan atas Aston Villa lebih dari seminggu lalu. Leeds, yang sudah dipastikan bertahan di liga, melakukan dua perubahan: Brenden Aaronson dan Dan James tampil sejak awal menggantikan Noah Okafor dan Jayden Bogle. Pascal Struijk kembali menjadi starter untuk Leeds.

Tim tamu memulai pertandingan dengan cukup berani di London Utara. Hanya dua menit setelah kick-off, sundulan Pascal Struijk dari umpan silang James melebar jauh, sementara Spurs kesulitan menembus pertahanan kompak Leeds. Tim tuan rumah menguasai bola lebih banyak, tetapi pada awalnya hampir tidak menciptakan peluang yang matang.

Setelah sepuluh menit, Richarlison mendapat peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pedro Porro mengirimkan umpan terobosan yang sangat baik kepada pemain Brasil itu, tetapi mantan bek Spurs, Joe Rodon, melakukan intervensi yang sangat baik dan mencegah peluang tembakan bebas. Tak lama kemudian, kiper Antonín Kinsky harus melakukan penyelamatan atas sundulan keras Rodon dari tendangan sudut, di mana kiper asal Ceko itu berhasil menepis bola tepat di depan garis gawang.

Menjelang akhir babak pertama, Tottenham semakin gencar mengambil inisiatif. Upaya Richarlison dihentikan oleh Ethan Ampadu dan diselamatkan oleh Karl Darlow, sementara Porro nyaris mencetak gol melalui tendangan sudut rendah yang memaksa Struijk melakukan penyelamatan di garis gawang. Rodrigo Bentancur dan Palhinha pun mendapat peluang, namun skor imbang tetap bertahan hingga babak pertama usai.

Segera setelah babak kedua dimulai, Spurs akhirnya mencetak gol. Tendangan sudut yang disundul mendarat di kaki Tel, yang mengontrol bola dengan indah dan kemudian mencetak gol dengan tendangan melengkung yang menakjubkan ke sudut jauh: 1-0. Itu adalah gol yang melegakan bagi tuan rumah, yang kemudian bahkan hampir mencetak gol kedua melalui Richarlison, tetapi pemain Brasil itu melepaskan tendangan voli dari jarak dekat yang melebar jauh.

Namun, Leeds tidak menyerah dan meningkatkan tekanan secara signifikan di seperempat terakhir pertandingan. Dan James melepaskan tembakan dari jarak jauh yang melebar, sementara pemain pengganti Felix Nmecha membawa energi tambahan ke dalam serangan tim tamu. Pada menit ke-70, titik balik pertandingan pun terjadi, ketika Ampadu terkena tendangan salto yang sama sekali tidak perlu dan ceroboh dari Tel di kotak penalti timnya sendiri.

Wasit Jarred Gillett awalnya membiarkan permainan berlanjut, tetapi setelah pemeriksaan VAR, bola tetap diarahkan ke titik penalti. Calvert-Lewin tetap tenang dan melepaskan tendangan penalti keras ke sudut kiri, meskipun Kinsky memilih sisi yang benar.

Spurs berusaha mencari gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dan mendapat dukungan dari pemain pengganti James Maddison. Gelandang kreatif tersebut, yang telah pulih dari cedera lutut berkepanjangan, mencatatkan menit-menit resmi pertamanya sejak 1 Mei tahun lalu.

Waktu tambahan diberikan selama tak kurang dari tiga belas menit. Tottenham menguasai permainan, namun Leeds-lah yang menciptakan ancaman paling berbahaya: pada menit ke-90+8, Kinsky berhasil menepis tendangan keras Sean Longstaff yang membentur mistar gawang. Satu menit kemudian, Longstaff kembali membuang peluang emas dengan melepaskan tendangan dari jarak dekat yang melebar ke samping gawang.