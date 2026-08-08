Sporting Portugal dan Nottingham Forest telah mencapai kesepakatan atas transfer Ousmane Diomandé, laporpakar bursa transfer David Ornstein dari The Athletic. Bek tengah itu menghasilkan empat puluh juta euro bagi klub Portugal tersebut.

Diomandé akan terbang ke Inggris pada Sabtu ini untuk menjalani tes medis. Jika tidak ada masalah yang terungkap, pemain berkaki kanan itu akan menandatangani kontrak lima tahun bersama Forest.

Diomandé yang memiliki tinggi 1,90 meter itu memperpanjang kontraknya di Sporting pada awal tahun ini hingga pertengahan 2030. Klub memasukkan klausul pelepasan sebesar delapan puluh juta euro di dalamnya, tetapi bersedia menerima setengahnya.

Bek tengah berusia 22 tahun itu meneken kontrak dengan Sporting pada Januari 2023, yang merekrutnya dari FC Midtjylland dengan nilai 7,5 hingga 12,5 juta euro. Klub top Denmark itu juga menyepakati persentase penjualan kembali sebesar dua puluh persen.

Kendati demikian, Sporting tetap akan meraup keuntungan besar dari Diomandé, yang di Forest akan bertemu dengan sesama pemain Pantai Gading dan mantan pemain PSV, Ibrahim Sangaré, serta diperkirakan akan membentuk lini pertahanan tiga bersama Nikola Milenkovic dan Murillo dos Santos.

Forest sebelumnya pada musim panas ini juga sudah bergerak di bursa transfer dengan merekrut gelandang bertahan Xaver Schlager secara gratis dari RB Leipzig dan membeli gelandang serang Gustavo Sá seharga 20 juta euro dari FC Famalicão.

Bagi Sporting, penjualan Diomandé menjadi gebrakan transfer keempat pada musim panas ini, setelah Geovany Quenda (50 juta, Chelsea), Morten Hjulmand (40 juta, Atlético Madrid), dan Francisco Trincão (40 juta, Al-Ahli).

Selain itu, Alisson Santos yang pindah secara permanen ke Napoli juga menghasilkan 16,5 juta euro bagi Sporting, sementara Diogo Travassos hengkang ke SC Braga dengan nilai 5,5 juta euro.