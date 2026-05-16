Sporting berhasil lolos ke Liga Champions; Benfica menutup musim tanpa kekalahan di posisi ketiga

Semua tiket ke kompetisi Eropa telah diperebutkan di Liga Portugal. Semua mata tertuju pada Benfica dan Sporting, yang sama-sama masih bersaing memperebutkan posisi kedua. Pada akhirnya, Sporting keluar sebagai pemenang (3-0) dan memastikan diri mendapatkan tiket ke jalur Liga Champions. Apakah itu berarti mereka harus melalui babak kualifikasi atau langsung lolos, tergantung pada hasil pertandingan di tempat lain di Eropa. Benfica menutup musim tanpa kekalahan setelah menang 1-3 atas Estoril Praia.

Estoril Praia – SL Benfica (1-3)

Benfica memulai pertandingan dengan sangat tajam dan sudah unggul dalam waktu sepuluh menit. Richard Ríos mencetak gol pembuka. Setelah umpan silang yang indah, Andreas Schjelderup berhasil mengalahkan lawan langsungnya dan memberikan umpan. Ríos kemudian menyarangkan bola: 0-1.

Dalam waktu kurang dari dua puluh menit, Benfica memperbesar keunggulan menjadi 0-2 dan bahkan 0-3. Alexander Bah menggandakan skor setelah Tomás Araújo menyundul tendangan sudut dari Ríos ke tiang jauh. Bah dengan mudah mencetak gol. Rafa Silva memberikan pukulan telak hanya satu menit kemudian. Dengan tendangan datar, ia mengecoh Joel Robles di sudut jauh: 0-3.

Di masa injury time, Peixinho menyelamatkan harga diri timnya. Dengan tendangan jarak jauh yang indah, ia akhirnya mencetak gol untuk Estoril: 1-3.

Karena tim asuhan José Mourinho menang, Benfica menjadi tim kelima yang menutup kompetisi Portugal tanpa terkalahkan. Namun, keempat pendahulunya semuanya menjadi juara. Benfica menutup musim di posisi ketiga.

Sporting CP – Gil Vicente FC (3-0)

Sementara Benfica memimpin dengan nyaman, skor di Lisbon awalnya masih 0-0. Situasi itu segera berubah ketika Pedro Gonçalves mengeksekusi tendangan sudut ke tiang jauh. Quaresma berada di sana tanpa pengawalan dan menyundul bola ke gawang: 1-0.

Luis Suárez mencetak gol ke-28nya musim ini untuk membawa skor menjadi 2-0. Bola itu dengan sedikit keberuntungan jatuh ke kaki sang pencetak gol, yang langsung menyambarnya dengan keras dan melesakkannya ke sudut kanan bawah gawang. Pada menit ke-93, Sporting masih bisa bersorak sekali lagi. Morten Hjulmand mencetak gol ketiga. Berkat kemenangan ini, Os Leões finis di posisi kedua di Liga Portugal.

Posisi kedua biasanya memberikan tiket ke babak kualifikasi Liga Champions, tetapi tahun ini mungkin masih bisa berarti lolos langsung. Untuk itu, Sporting bergantung pada Aston Villa. Jika The Villans finis di posisi keempat di Premier League dan memenangkan Liga Europa, Sporting akan lolos langsung ke turnamen utama. Benfica harus bermain di babak kualifikasi Liga Europa.