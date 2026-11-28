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Javier Giraldo, wakil direktur harian Katalan "Sport", mengkritik cara pelatih asal Portugal Jose Mourinho mengelola laga Real Madrid kontra Alaves, yang berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu pada Sabtu malam dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga.

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Giraldo menilai bahwa "langkah Mourinho menumpuk penyerang ketika situasi menjadi rumit merupakan strategi usang yang tidak sepadan dengan pelatih sekelas dirinya, ataupun tim yang berambisi memenangi segalanya".

Sang penulis mengatakan bahwa pelatih asal Portugal itu memutuskan memasukkan lebih banyak penyerang dari bangku cadangan, alih-alih menghadirkan solusi taktis yang lebih beragam.

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Menurut sang penulis, strategi ini bisa dipahami pada momen-momen tertentu, tetapi tidak cukup bagi pelatih sekelas Mourinho, yang diharapkan mampu membaca titik lemah lawan dan memanfaatkannya.

Giraldo juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai "kasus Vinicius". Ia menilai laga melawan Alaves meninggalkan kerusakan sampingan di dalam tubuh Real Madrid, selain hilangnya tiga poin yang diandalkan tim, setelah "menjadi jelas bahwa para pendukung klub sudah muak dengan tingkah laku pemain asal Brasil itu".

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Ia menambahkan: "Para pendukung kini melihat bahwa Vinicius lebih peduli pada penampilan dan gestur ke arah tribun, serta hal-hal sepele, ketimbang hal-hal penting di lapangan... Seandainya ia kandidat dalam pemilihan umum, penurunan popularitasnya adalah jenis yang akan membunyikan semua alarm".

Giraldo menilai tribun Stadion Santiago Bernabeu telah menyampaikan pesannya kepada sang pemain secara terang-terangan dan tanpa berbelit-belit. Ia menyebut kemarahan suporter terlihat jelas ketika Mourinho menarik keluar Arda Guler dan memasukkan Espi, karena tribun menuntut agar Vinicius yang diganti, bukan bintang asal Turki tersebut.

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Terkait upaya Real Madrid untuk bangkit dalam laga tersebut, sang penulis menyebut bahwa talenta Kylian Mbappe, serta apa yang ia sebut sebagai keajaiban Espi dan giringan Diomande, tidak cukup untuk mengubah hasil, sementara bola mati juga gagal menyelamatkan tim.

Kartu Merah Bellingham

Giraldo turut menyinggung kontroversi perwasitan. Ia menjelaskan bahwa Real Madrid tidak mendapatkan penalti setelah VAR turun tangan memanggil wasit untuk meninjau keputusannya, yang menurut sang penulis tidak tepat, sebelum menyebut bahwa Jude Bellingham menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan.

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Wakil direktur "Sport" itu menilai insiden ini akan memperkuat perasaan yang sudah lama berkembang di kalangan sebagian pendukung Real Madrid, yakni bahwa kemenangan dikreditkan kepada Mourinho dan anak asuhnya, sementara wasit dipersalahkan atas kegagalan saat tim kalah.

Giraldo menyebut argumen tersebut "kekanak-kanakan dan gugur dengan sendirinya", meski menurutnya argumen itu telah mengakar di sebagian pendukung Real, seraya mengajak para Madridista untuk "melakukan sedikit kritik diri".

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Dengan kekalahan dari Alaves ini, Real Madrid tertahan di angka 33 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen LaLiga, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Barcelona, yang akan menghadapi Deportivo La Coruna hari ini, Minggu, pada pekan yang sama. Sementara itu, Atletico Madrid berada di posisi kedua dengan 34 poin.