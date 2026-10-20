Spezia asuhan Turati melesat, unggul 8 poin atas Ravenna: apakah Grup B Serie C sudah berakhir?

Spezia asuhan Marco Turati juga menang di kandang Ravenna, tim peringkat kedua Grup B Serie C, dan kini unggul delapan poin atas tim asal Romagna itu berkat gol Kaleb Jimenez. Gelandang serang yang didatangkan dari Catania pada musim panas itu merupakan keberhasilan lain di bursa transfer bagi direktur teknik Guido Angelozzi, yang telah membangun skuad yang nyaris tak tertandingi di kompetisi ini. Tim asal Liguria itu melaju pesat. Bahkan sebelum kompetisi mencapai seperempat musim, mereka sudah unggul jauh atas Mandorlini, mantan pelatih mereka, dan Reggiana, yang dikalahkan 1-0 di Giglio.





CATATAN GEMILANG - Pelatih Spezia sudah memperkirakan perkembangan Jimenez sebelum lawatan ke Romagna: "Belakangan ini dia berlatih dengan sangat baik dan berkembang pesat." Jimenez melengkapi lini depan yang sudah sangat kuat, bersama kapten Mazzocchi, Zilli, dan Limonelli. Mereka membentuk lini serang yang telah mencetak 18 gol, sementara tim hanya kebobolan 4 gol.





Sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam sepuluh pertandingan, dominasi yang bisa mengakhiri persaingan di Grup B Serie C lebih awal, mengingat Ravenna dan Reggiana, yang semula tampak sebagai pesaing terkuat, sama-sama sudah dikalahkan di kandang sendiri.