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Liverpool turun tangan untuk merebut seorang pemain istimewa yang tengah diburu serius oleh Barcelona dalam waktu dekat.

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Barcelona menghadapi pesaing baru dalam perburuan tanda tangan Arthur Dias, bek muda yang menjadi incaran direksi olahraga klub.

Liverpool ikut masuk ke jalur negosiasi, sehingga berpotensi mempersulit transfer yang sebelumnya memang sudah menjadi sorotan klub-klub besar Eropa lainnya.

Menurut majalah "Sports Illustrated", klub Inggris tersebut telah bergabung dalam perburuan bek Athletico Paranaense yang berusia 19 tahun itu.

Laporan menyebutkan bahwa Liverpool telah mengirim pemandu bakat untuk memantau penampilannya dan menilai peluang merekrutnya pada bursa transfer mendatang.

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Ketertarikan Barcelona kepada Arthur Dias bukanlah hal baru. Direksi olahraga yang dipimpin Deco telah memantau perkembangan pemain asal Brasil itu sejak lama, mengingat ia dianggap sebagai salah satu bek paling menjanjikan di negaranya. Karakteristiknya, yakni usianya yang masih muda, bermain dengan kaki kiri, serta kemampuannya membangun serangan dari lini belakang, sangat sesuai dengan kriteria yang dicari Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan.

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Meski demikian, ketatnya persaingan bisa membuat harga transfer melonjak. Tottenham sempat mencoba merekrutnya pada musim panas lalu dengan mengajukan tawaran mendekati 20 juta euro, tetapi Athletico Paranaense menolaknya.

Klub Brasil itu tidak berada di bawah tekanan untuk menjual, dan laporan terbaru menunjukkan bahwa harga yang dipatok saat ini berada di kisaran 30 juta euro.

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Klub-klub lain menekan Barcelona

Bukan hanya Liverpool. Selain Tottenham, ada pula klub lain seperti Bayer Leverkusen dan Leipzig yang juga memantau Arthur Dias, yang kontraknya bersama Athletico Paranaense berlaku hingga Desember 2028.

Bek muda yang sudah tampil dalam lebih dari 50 pertandingan bersama tim utama klub Brasil tersebut kini menjadi salah satu talenta paling diburu di generasinya.

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Meski Barcelona masih terus berminat, kehadiran Liverpool dalam perburuan ini semakin memperumit transfer tersebut, yang bisa berubah menjadi persaingan sengit antarklub Eropa untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda Liverpool mengajukan tawaran resmi. Namun, yang tampak jelas adalah Barcelona harus bergerak cepat jika ingin mencegah klub besar Eropa lainnya merebut Arthur Dias.

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Spesifikasi istimewa

Arthur Dias memiliki kemampuan fisik yang mumpuni dengan tinggi badan 1,88 meter, serta dikenal dengan kemampuan teknik yang terus berkembang. Ia merupakan pemain kidal, tetapi penampilannya membuatnya nyaris seperti pemain dua kaki. Ia juga dikenal andal dalam mengalirkan bola, baik umpan jarak pendek maupun bola panjang.

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Ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan melakukan koreksi, serta bisa bermain tanpa masalah di kedua sisi posisi bek tengah. Berkat kualitas dan karakternya di lapangan, ia tak diragukan lagi memiliki modal yang cocok dengan Barcelona.

Pemantauan Barcelona terhadap Dias merupakan bagian dari strategi Deco untuk mencari talenta muda sejak dini di berbagai pasar, dengan tujuan memperkuat tim dengan pemain-pemain masa depan sebelum nilai pasar mereka melonjak, sembari terus mengevaluasi kebutuhan lini belakang antara bursa transfer musim dingin mendatang dan musim panas berikutnya.