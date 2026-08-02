Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, kembali ke Real Madrid dengan kesadaran bahwa tugas kali ini berbeda dari setiap perhentian sebelumnya dalam karier kepelatihannya. Pelatih berpengalaman berusia 63 tahun itu tidak hanya berupaya mengembalikan tim ke podium juara, tetapi juga memulihkan kewibawaannya setelah musim penuh gejolak yang dilalui klub pada 2025-2026.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, "The Special One" berupaya membangun tim yang selaras dengan visi taktisnya, sehingga ruang ganti Real Madrid mengalami perubahan besar melalui sejumlah transfer, yang paling menonjol adalah Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konate. Sementara itu, manajemen masih bekerja untuk menyempurnakan proyek ini dengan merekrut Yan Diomande, dan yang terpenting adalah Rodri, bintang Manchester City.

Mourinho menilai bahwa pemain yang meraih Ballon d'Or dan Piala Dunia terakhir itu adalah bagian yang dibutuhkan lini tengah Real Madrid untuk memimpin proyek baru, dengan keunggulan dalam visinya dibandingkan opsi-opsi yang ada saat ini, seperti Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan Arda Guler, demikian menurut laporan surat kabar "Marca" Spanyol.

Awalnya bersama Deco

Sejak langkah pertamanya di dunia kepelatihan, Mourinho selalu mengandalkan seorang pemain yang memiliki kemampuan mengendalikan tempo permainan dan memimpin lini tengah.

Di Porto, tempat ia meraih gelar Liga Champions Eropa, Deco adalah otak pengatur tim, sementara Costinha mengemban peran bertahan dan penempatan posisi.

Deco, yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona, menjadi pemain paling menonjol dalam proyek Mourinho kala itu, karena ia bermain sebanyak 106 pertandingan di bawah asuhannya, yang merupakan jumlah pertandingan terbanyak yang ia mainkan di bawah bimbingan pelatih mana pun sepanjang kariernya. Selama itu, ia mencetak 23 gol dan menciptakan 69 assist lainnya.

Lampard, kunci sukses Chelsea

Setelah itu, Mourinho pindah ke Chelsea, tempat ia menciptakan salah satu versi terhebat dalam sejarah klub, dan membawanya meraih dua gelar Liga Primer Inggris beruntun, mengakhiri penantian yang berlangsung selama setengah abad.

Frank Lampard menjadi batu penjuru dalam proyeknya, karena tidak ada yang mengungguli jumlah pertandingannya di bawah asuhan Mourinho selain John Terry dan Ricardo Carvalho.

Meskipun Lampard bukanlah seorang playmaker klasik, melainkan gelandang serba bisa yang menonjol dengan kemampuan menyerang yang besar, sistem Chelsea berputar di sekelilingnya, sementara Claude Makelele dan Michael Essien menyediakan keseimbangan bertahan di lini tengah.

Cambiasso dan Stankovic di Inter

Ketika Mourinho menangani Inter Milan, ia ingin merekrut Deco, dan ia menegaskan saat itu: "Kami menginginkan seorang playmaker, karena posisi inilah yang selalu saya rasakan sebagai kebutuhan."

Namun, transfer itu tidak terwujud, sehingga Wesley Sneijder menjadi otak kreatif tim, sementara Esteban Cambiasso memainkan peran pemimpin lini tengah yang disukai Mourinho.

Cambiasso bermain sebanyak 94 pertandingan di bawah asuhan pelatih Portugal itu, dan tidak ada yang mengunggulinya selain Javier Zanetti, Julio Cesar, dan Maicon, sementara Dejan Stankovic termasuk pemain yang paling diandalkan pada periode bersejarah tersebut yang menyaksikan tim meraih treble.

Xabi Alonso, sang maestro Real Madrid

Dengan kepindahannya ke Real Madrid pada periode pertamanya, Mourinho menemukan sosok yang dicarinya pada diri Xabi Alonso.

Tidak ada pemain yang bermain lebih banyak bersama Mourinho di klub kerajaan itu selain Cristiano Ronaldo, setelah pelatih Portugal itu menjadikan gelandang Spanyol tersebut sebagai poros pembangunan serangan dan pemimpin operasi di lini tengah.

Xabi Alonso, yang kala itu baru saja meraih Piala Dunia 2010, adalah jantung yang berdetak bagi tim Mourinho sepanjang tiga tahunnya di "Santiago Bernabeu".

Fabregas lalu Matic, dan pencarian yang berkelanjutan

Setelah kepergiannya dari Real Madrid pada 2013, Mourinho kembali ke Chelsea, dan meyakinkan Cesc Fabregas untuk bergabung dengan tim, sehingga menjadi pemimpin lini tengah dan playmaker utama, serta membawanya meraih gelar baru di Liga Primer Inggris.

Meskipun perhentian-perhentiannya berikutnya bersama Manchester United, Tottenham, Roma, lalu Fenerbahce tidak meraih kesuksesan yang sama, filosofinya dalam mengandalkan seorang pemimpin lini tengah tidak berubah.

Di Manchester United dan Roma, ia memberikan peran pemimpin di lini tengah kepada Nemanja Matic, di samping pemain-pemain yang lebih kreatif, seperti Paul Pogba di "Old Trafford", dan Leandro Paredes di Roma.

Adapun di Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg menjadi poros lini tengah, sebelum ia mengandalkan Fred di Fenerbahce, setelah sebelumnya pernah mengasuhnya di Manchester United.

Barrenechea, jalan menuju kedatangan Rodri

Sebelum kembali ke Real Madrid, Mourinho memimpin sebuah pengalaman baru di Portugal, tempat ia mempercayakan kepemimpinan lini tengah kepada pemain Italia, Enzo Barrenechea, yang oleh banyak orang dianggap sebagai versi yang paling mendekati Rodri dalam sistem taktisnya. Dan kini, tampaknya pelatih Portugal itu telah menemukan pemain yang selama bertahun-tahun ia cari.

Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencananya, Rodri akan menjadi pemimpin baru lini tengah Real Madrid, dan pewaris sejati Toni Kroos, sehingga Mourinho melanjutkan filosofinya yang menemaninya sepanjang kariernya, yang berlandaskan pada keberadaan satu pemain yang mengendalikan tempo pertandingan, dan memimpin tim dari jantung lapangan menuju kemenangan.