Sparta Praha membayar 3,5 juta euro dan membebaskan Ajax dari gaji yang sangat besar milik Sivert Mannsverk

Dengan penjualan definitif Sivert Mannsverk ke Sparta Praha, Ajax memperoleh tambahan 3,5 juta euro. Hal ini dilaporkan oleh Mike Verweij atas nama De Telegraaf.

Sabtu sore, Ajax mengumumkan transfer Mannsverk kepada publik. Namun, pihak klub asal Amsterdam tersebut tidak menyebutkan besaran biaya transfer.

Sudah jelas bahwa Sparta Praha tidak menggunakan opsi pembelian dalam kontraknya, karena ada keyakinan bahwa Mannsverk dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah. Ternyata jumlahnya adalah 3,5 juta euro.

Dengan bonus, jumlah tersebut bahkan bisa bertambah lagi, menurut Verweij. Angka itu jauh lebih rendah daripada 6 juta euro yang dibayarkan Sven Mislintat saat membawanya ke Amsterdam pada 2023, namun hal itu diterima begitu saja oleh direktur teknis Jordi Cruijff.

Verweij melaporkan bahwa ‘menurut sumber-sumber’, Mannsverk telah mengantongi lebih dari satu juta euro selama tiga musim di Ajax. Kini, setelah gelandang asal Norwegia itu tidak lagi terdaftar dalam daftar gaji, ada ruang yang lebih besar untuk mendatangkan pemain baru.

Selain itu, Mannsverk sama sekali tidak memiliki masa depan lagi di Ajax. Secara total, ia tampil dalam delapan belas pertandingan untuk klub asal Amsterdam tersebut.

Di Sparta Praha, Mannsverk musim lalu terutama berperan sebagai pemain rotasi di bawah asuhan pelatih Brian Priske. Ia bermain selama 1.569 menit, terbagi dalam 27 pertandingan resmi.