Spanyol, yang masih tanpa Lamine Yamal, juga berhasil melewati ujian terakhir menjelang Piala Dunia

Spanyol juga berhasil memenangkan pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia pada Senin malam. Di Puebla, Meksiko, La Roja mengalahkan Peru dengan skor 1-3.

Lamine Yamal masih belum diturunkan oleh Spanyol di Estadio Cuauhtémoc. Pemain sayap berusia 18 tahun itu memainkan pertandingan terakhirnya bersama FC Barcelona pada 22 April.

Bahkan tanpa Yamal, Spanyol tak kesulitan menghadapi Peru. Hanya dua menit setelah kick-off, Pau Cubarsí memberikan umpan kepada penyerang Mikel Oyarzabal, yang melepaskan tembakan melewati kiper Pedro Gallese: 0-1. Di pertengahan babak pertama, Pedri menggandakan skor berkat umpan dari Ferran Torres: 0-2.

Setelah jeda, skor bahkan menjadi 0-3 ketika Gallese mencetak gol bunuh diri dari umpan silang Yeremy Pino. Melalui Jairo Vélez, Peru masih bisa menyelamatkan harga diri: 1-3.