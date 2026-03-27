Cara menonton pertandingan Spanyol vs Arab Saudi menggunakan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di bagian akhir artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami mengenai VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Pertandingan hari ini antara Spanyol dan Arab Saudi akan dimulai pada 21 Juni 2026, pukul 17.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Spanyol vs Arab Saudi hari ini

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Unduh & Instal : Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Terhubung ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan tersebut ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan tersebut berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara Menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau melakukan Mirroring/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Berita tim & susunan pemain

Tim Spanyol dilatih oleh Luis de la Fuente untuk pertandingan ini. Saat ini belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad, dan susunan pemain yang pasti belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya informasi mengenai tim.

Arab Saudi akan menghadapi pertandingan ini di bawah asuhan pelatih kepala Georgios Donis. Sama seperti Spanyol, belum ada data mengenai cedera atau skorsing yang tersedia pada tahap ini, dan susunan pemain yang diproyeksikan belum dikonfirmasi. Pembaruan lebih lanjut mengenai skuad diperkirakan akan muncul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Spanyol memasuki pertandingan ini dengan rekor terkini yang campur aduk, mengumpulkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Penampilan terakhir mereka adalah hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde dalam laga pembuka Piala Dunia pada 15 Juni, hasil yang terjadi setelah kemenangan 1-3 atas Peru dalam pertandingan persahabatan pada 9 Juni. Tim asuhan De la Fuente juga bermain imbang 1-1 dengan Irak dan 0-0 dengan Mesir dalam laga persahabatan, dengan kemenangan 3-0 atas Serbia menjadi hasil terbaik di antara lima pertandingan tersebut. Spanyol mencetak lima gol dan kebobolan dua gol selama rentang waktu tersebut, meskipun ketidakmampuan mereka menembus pertahanan Cape Verde semakin memperkuat kekhawatiran mengenai konsistensi serangan mereka.

Arab Saudi datang dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga pembuka Piala Dunia pada 15 Juni, sebuah poin yang diraih setelah hasil imbang tanpa gol dalam laga persahabatan melawan Senegal. El Falcons Hijau mengalahkan Puerto Riko 3-0 dalam pertandingan persiapan, namun menderita kekalahan dari Ekuador dan Serbia dalam laga pemanasan sebelumnya. Arab Saudi mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua kekalahan beruntun sebelum turnamen ini kontras dengan penampilan tenang mereka saat melawan Uruguay.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pada 7 September 2012, di mana Spanyol menang 5-0. Sebelumnya, Spanyol mengalahkan Arab Saudi 3-2 dalam laga persahabatan lain pada 29 Mei 2010. Satu-satunya pertemuan di Piala Dunia dalam data ini terjadi pada 23 Juni 2006, ketika Spanyol menang 1-0 dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah nominal. Dari ketiga pertandingan yang tercatat, Spanyol selalu menang dan hanya kebobolan dua gol.

Klasemen

Di Grup H, Arab Saudi saat ini berada di peringkat kedua, sedangkan Spanyol berada di peringkat ketiga, dengan kedua tim masing-masing telah memainkan satu pertandingan di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.