Pulang Ke Spanyol, Bek Tottenham Hotspur Sergio Reguilon Selangkah Lagi Gabung Atletico Madrid

Proses negosiasi kedua tim berjalan lancar dan sang bek akan segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Los Rojiblancos.

Atletico Madrid dikabarkan selangkah lagi bakal mendapatkan jasa Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur.

Posisinya di Spurs memang tidak begitu bagus, dengan Antonio Conte tampaknya tidak memasukkan bek kiri tersebut ke dalam rencananya untuk musim ini.

Reguilon bahkan belum bermain satu menit pun selama empat pekan Liga Primer 2022/23 berjalan, di mana Conte lebih senang memainkan Ryan Sessegnon atau Ivan Perisic.

The Lilywhites jelas dengan senang hati melepas sang bek kiri, dengan Spurs bersedia melepas Reguilon untuk peminjaman selama satu musim.

"Sergio Reguilon ke Atletico Madrid, here we go! Kesepakatan penuh telah tercapai pada hari Sabtu. Reguilon akan melakukan perjalanan ke Spanyol pada hari Senin untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak," bunyi laporan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano.

"Kesepakatan pinjaman dari Tottenham, tidak termasuk opsi pembelian di akhir."

Reguilon jadi pengganti Lodi

Tak heran jika Los Rojiblancos mengincar bek kiri baru-baru ini, dengan Renan Lodi dilaporkan bakal segera dilepas ke tim promosi Liga Primer Nottingham Forest.

Lodi akan dilepas oleh Atletico dengan status pinjaman dengan biaya €5 juta, termasuk opsi pembelian di akhir dengan biaya €30 juta pada musim panas tahun depan.

Kehadiran Reguilon di Wanda Metropolitano diharapkan bisa mengisi lubang yang ditinggalkan Lodi. Tapi, pemain internasional Spanyol tersebut harus siap bersaing dengan Nahuel Molina untuk memperebutkan posisi starter.