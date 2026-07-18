Spanyol tidak pernah kalah di bawah kepemimpinan wasit final... dan ia yang memimpin pertandingan saat Argentina mengalami kekalahan terakhirnya di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menetapkan wasit untuk final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, setelah menugaskan wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, salah satu wasit terkemuka di Eropa dan yang memiliki peringkat tertinggi di Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), untuk memimpin pertandingan tersebut.

Final ini akan menjadi pertandingan ketiga yang dipimpin oleh Vinčić dalam edisi Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya memimpin pertandingan antara Brasil dan Maroko yang berakhir imbang (1-1), serta pertandingan antara Meksiko dan Ekuador yang dimenangkan oleh tim CONCACAF dengan skor (2-0).

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Wasit asal Slovenia ini sebelumnya pernah memimpin satu pertandingan untuk Argentina, saat “La Albiceleste” kalah dari Arab Saudi dengan skor (2-1), pada laga pembuka Piala Dunia 2022 di Qatar, yang merupakan kekalahan terakhir tim Tango di turnamen tersebut hingga saat ini.

Di sisi lain, Vinticic telah memimpin 5 pertandingan untuk tim nasional Spanyol, tanpa pernah mengalami kekalahan, di mana mereka bermain imbang (2-2) melawan Kolombia pada tahun 2017, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Swedia pada laga pembuka Euro 2020, sebelum menang (2-1) atas Italia di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2023.

Ia juga memimpin dua pertandingan Spanyol di Kejuaraan Eropa terakhir, yang pertama melawan Italia dan berakhir dengan kemenangan Spanyol (1-0), serta yang kedua melawan Prancis di semifinal, yang dimenangkan Spanyol dengan skor (2-1), menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Penggerebekan dan Penangkapan

Di luar lapangan, Vintić mengalami salah satu kejadian paling aneh dalam kariernya.

Pada puncak pandemi COVID-19, pertengahan Mei 2020, ia pergi ke daerah Soho Polje di Bosnia dan Herzegovina untuk menghadiri pertemuan pribadi, di mana ia menerima undangan makan siang di sebuah peternakan bersama sejumlah kenalannya, dan mereka duduk di meja di tengah orang-orang yang tidak dikenalnya.

Selama mereka berada di peternakan tersebut, pasukan keamanan Bosnia tiba-tiba menggerebek tempat itu dan menangkap semua orang yang ada di sana, setelah terungkap bahwa operasi tersebut menargetkan jaringan yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, prostitusi, dan pencucian uang.

Hakim asal Slovenia tersebut menjalani interogasi sebelum segera dibebaskan, dan pada malam yang sama ia kembali ke rumahnya di kota Maribor.

Insiden tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun baginya, setelah pihak berwenang memastikan bahwa ia tidak terkait dengan kasus tersebut, namun hal itu tetap menjadi salah satu peristiwa paling aneh dalam kehidupan Hakim, yang merupakan salah satu hakim elit Uni Eropa, yang secara kebetulan berada di tengah-tengah penggerebekan keamanan yang menargetkan anggota mafia.