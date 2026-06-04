Spanyol tampil sangat mengecewakan dalam pertandingan perpisahan dan berangkat ke Piala Dunia dengan sedikit kekecewaan

Spanyol gagal memenangkan pertandingan perpisahan menjelang Piala Dunia. Di La Coruña, tim asuhan pelatih Luis de la Fuente hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Irak. Gol-gol tersebut dicetak oleh Ferran Torres dan Merchas Doski.

Di pihak Spanyol, beberapa pemain absen, di antaranya David Raya, Martín Zubimendi, dan Fabián Ruiz, yang semuanya tampil di final Liga Champions akhir pekan lalu. Lamine Yamal yang belum sepenuhnya fit juga absen. Pemain FC Utrecht, Zidane Iqbal, memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk Irak.

Spanyol langsung mengambil inisiatif sejak menit pertama. Setelah tembakan Álex Baena masih bisa ditepis kiper Ahmed Basil, Torres akhirnya mencetak gol setelah melakukan serangan dari garis tengah: 1-0.

Irak tampaknya tidak mampu menciptakan banyak ancaman, tetapi setelah kurang dari setengah jam, skor menjadi 1-1. Doski melihat Joan García berdiri sedikit di depan gawangnya dan melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti yang melambung di atas kiper Spanyol.

Setelah itu, Spanyol terus mendominasi. Namun, Baena (sundulan melambung), Torres (mengenai mistar), Jesús Rodríguez (melebar), dan Gonzalo García (melambung) semuanya gagal mencetak gol.

Seiring mendekati akhir pertandingan, Spanyol semakin kurang berbahaya. Irak justru mulai lebih berani, tetapi tidak ada gol lagi yang tercipta.

Bagi Spanyol, Piala Dunia akan dimulai pada 15 Juni melawan Cape Verde. Selanjutnya, mereka juga akan menghadapi Arab Saudi dan Uruguay di fase grup. Irak berada di grup yang sama dengan Norwegia, Prancis, dan Senegal di Piala Dunia.