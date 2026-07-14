Spanyol setelah mengalahkan Prancis: Kami menanti lawan yang lebih tangguh di final Piala Dunia

Bek sayap Spanyol Marc Cucurella, bintang baru Real Madrid, menegaskan bahwa tim nasional negaranya layak meraih kemenangan atas Prancis dan lolos ke final Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol unggul di segala lini dan mengalahkan Prancis (2-0) pada Selasa malam di Stadion Dallas, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia.

Dalam pernyataannya setelah pertandingan melawan Prancis, Cocoria mengatakan: “Kami bangga dengan apa yang telah kami raih. Kami sudah memprediksi jalannya pertandingan, dan kami tahu ancaman datang dari serangan balik mereka. Oleh karena itu, kami menekan mereka dan bertahan dengan kuat, sehingga kami pantas meraih kemenangan.”

Ia menambahkan dalam wawancara yang disiarkan oleh jaringan “BeIN Sports”: “Kami menguasai pertandingan sepenuhnya, terutama setelah mencetak gol pertama dari tendangan penalti. Gol itu memberi kami kepercayaan diri untuk mengendalikan pertandingan sesuai keinginan kami.”

Ketika ditanya tentang generasi legendaris Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010, bintang baru Real Madrid itu berkata: “Itu adalah generasi yang luar biasa. Kami tumbuh besar sambil mengikuti jejak generasi itu, dan kami ingin mengulangi prestasi tersebut. Kami memiliki kesempatan untuk menorehkan sejarah seperti mereka.”

Dia menambahkan: “Sama sekali tidak mudah untuk mencapai final Piala Dunia, tetapi sekarang kami mengantisipasi lawan yang lebih tangguh di final.”

Timnas Spanyol akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina di final Piala Dunia pada Minggu mendatang, yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam.

Mengenai lawan yang ia inginkan di final, Cocoria mengatakan: “Tidak masalah siapa di antara keduanya yang lebih baik yang akan memenangkan pertandingan. Saya memiliki banyak teman Inggris karena saya pernah bermain di sana selama bertahun-tahun (bersama Chelsea), jadi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Di Argentina pun ada beberapa teman seperti Messi.”