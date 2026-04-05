Spanyol secara resmi meminta maaf kepada Mesir atas "perilaku yang tidak pantas": Kami akan mengambil tindakan tegas

Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menyatakan kecamannya yang keras terhadap apa yang ia gambarkan sebagai "perilaku menyimpang" yang ditunjukkan oleh sebagian penonton selama pertandingan persahabatan antara tim nasional Spanyol dan Mesir di kota Barcelona, yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Pertandingan tersebut diwarnai insiden yang disayangkan setelah sekelompok suporter melontarkan teriakan-teriakan yang bermuatan kebencian terhadap umat Islam, yang memicu gelombang kemarahan luas di kalangan olahraga dan politik, serta mendorong bintang Spanyol Lamine Yamal untuk secara terbuka mengecam tindakan tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri Mesir, Menteri Spanyol tersebut melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Mesir, Badr Abdel Aty, di mana ia menegaskan penolakan tegas negaranya terhadap segala bentuk perilaku yang menyinggung atau rasis, sambil menekankan bahwa apa yang terjadi "tidak mewakili rakyat Spanyol dan tidak mencerminkan hubungan historis yang istimewa antara kedua negara".

Albares menambahkan bahwa pemerintah Spanyol akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut, menegaskan bahwa negaranya "tidak akan mentolerir segala bentuk kebencian atau diskriminasi".

Pihak pengelola Stadion Espanyol sempat turun tangan selama pertandingan untuk memperingatkan para penonton agar tidak mengulangi yel-yel yang provokatif, namun sebagian suporter menanggapi peringatan tersebut dengan sorakan cemoohan, yang memperparah situasi dan memicu kemarahan luas di kalangan olahraga Spanyol.