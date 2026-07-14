Spanyol menyamai rekor bersejarah Italia... Akankah mereka menjadi satu-satunya yang memegang rekor tersebut di final Piala Dunia?

Tim nasional Spanyol terus mencatatkan hasil gemilang di Piala Dunia 2026, setelah memastikan tiket ke final berkat kemenangan 2-0 atas Prancis pada Selasa malam ini di babak semifinal, sehingga akan berhadapan dengan pemenang dari laga antara Inggris dan Argentina.

Timnas Spanyol kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menambah gelar juara dunia baru ke dalam daftar prestasinya, saat mereka akan bertanding di final demi meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah edisi 2010.

Prestasi “La Roja” tidak hanya sebatas mencapai final, tetapi pertandingan tersebut juga mencatatkan serangkaian rekor bersejarah yang menegaskan dominasi timnas Spanyol di kancah internasional selama beberapa tahun terakhir.

Menurut statistik “Squawka”, timnas Spanyol menyamai rekor yang sebelumnya dipegang Italia untuk rentetan pertandingan terpanjang tanpa kekalahan dalam sejarah tim nasional di semua kompetisi, setelah memperpanjang rekornya menjadi 37 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan.

Timnas Spanyol harus menghindari kekalahan di pertandingan final untuk memecahkan rekor tersebut sendirian.

Sementara itu, “Stats Foot” menjelaskan bahwa Spanyol mencapai final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah edisi 2010, serta menjadi tim juara Kejuaraan Eropa pertama yang berhasil lolos ke final Piala Dunia sejak tim Spanyol sendiri pada edisi 2010.

Stats Foot menambahkan bahwa Spanyol mencatatkan kemenangan pertama dengan selisih dua gol atau lebih di babak gugur Piala Dunia sejak mengalahkan Swiss dengan skor 3-0 di babak 16 besar Piala Dunia 1994.

Stats Foot juga mencatat bahwa timnas Spanyol lolos dalam 7 dari 8 pertandingan semifinal terakhir yang mereka jalani di turnamen besar, baik Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, dan satu-satunya kekalahan mereka pada tahap ini terjadi saat menghadapi Italia melalui adu penalti di semifinal Euro 2020.

Sementara itu, “Opta” mengungkapkan bahwa Spanyol memiliki tingkat keberhasilan tertinggi di antara tim-tim Eropa dalam pertandingan semifinal di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Eropa), setelah berhasil lolos dalam 7 dari 8 pertandingan, dengan persentase sebesar 88%.