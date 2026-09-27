Kegemilangan timnas Spanyol di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente kini tak lagi sekadar soal gelar dan hasil, setelah "La Roja" mencatatkan rekor sejarah baru sebagai pemilik rangkaian pertandingan terpanjang tanpa kekalahan di level tim nasional, melampaui rekor-rekor yang sebelumnya dimiliki tim-tim besar seperti Italia dan Argentina.

Menurut radio Spanyol "Cadena SER", kemenangan Spanyol atas Inggris dengan skor 3-2 di Wembley memperpanjang rangkaian "La Roja" menjadi 39 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, melampaui rekor sebelumnya milik Italia yang berjumlah 37 pertandingan.

Kekalahan terakhir timnas Spanyol terjadi saat menghadapi Kolombia dengan skor 1-0 dalam laga persahabatan di Stadion Olimpiade London, sebelum kemudian memulai rangkaian luar biasa yang di dalamnya mereka meraih 30 kemenangan dan 9 hasil imbang.

Dengan demikian, Spanyol melampaui angka Italia, yang mencapai 37 pertandingan beruntun tanpa kekalahan antara tahun 2018 dan 2021, sementara Argentina memiliki rangkaian terpanjang ketiga dalam sejarah tim-tim besar dengan 36 pertandingan, yang diraih antara tahun 2019 dan 2022 sebelum kekalahan mereka dari Arab Saudi pada awal perjalanan di Piala Dunia 2022.

Rekor timnas Spanyol bukanlah satu-satunya capaian yang menonjol setelah kemenangan atas Inggris, karena Fabian Ruiz terus menorehkan catatannya sendiri bersama "La Roja", setelah rangkaian pertandingannya tanpa kekalahan bersama timnas mencapai 51 pertandingan sejak penampilan internasional perdananya pada tahun 2019.

Angka ini disebabkan oleh tidak tampilnya pemain Paris Saint-Germain tersebut dalam kekalahan terakhir dari Kolombia, sehingga ia selalu hadir dalam seluruh pertandingan yang dijalani timnas Spanyol sejak laga itu tanpa pernah mengalami kekalahan.

Selama rangkaian ini, Ruiz meraih gelar UEFA Nations League bersama Spanyol pada tahun 2023, kemudian Piala Eropa pada tahun berikutnya, sebelum menambahkan gelar Piala Dunia terakhir ke dalam catatannya, di samping keberhasilannya menjuarai Liga Champions bersama klubnya.

Penampilan menonjolnya belakangan ini juga turut membawanya masuk dalam daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or, sehingga ia menjalani tahun yang luar biasa baik di level individu maupun kolektif.

Ruiz masih membutuhkan 6 pertandingan lagi untuk menyamai rekor yang tercatat atas nama Carlos Marchena, yang menjalani 57 pertandingan beruntun bersama timnas Spanyol tanpa kekalahan antara tahun 2002 dan 2012, pada periode yang menyaksikan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010.