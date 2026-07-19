Spanyol menjadi juara dunia untuk kedua kalinya berkat gol penentu kemenangan Ferran Torres melawan Argentina

Spanyol berhasil menjadi juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah pada hari Minggu. Tim asuhan pelatih kepala Luis de la Fuente tampil lebih unggul daripada Argentina hampir sepanjang pertandingan final Piala Dunia, meskipun Argentina berhasil mempertahankan skor 0-0 hingga akhir waktu reguler. Pada babak kedua perpanjangan waktu, saat Argentina hanya bermain dengan sepuluh pemain setelah Enzo Fernández mendapat kartu merah, Ferran Torres mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey: 1-0.

Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, melakukan tiga pergantian pemain dalam susunan starting line-up dibandingkan dengan pertandingan semifinal melawan Inggris. Rodrigo De Paul, Nico González, dan Nahuel Molina masuk menggantikan masing-masing Leandro Paredes, Giuliano Simeone, dan Gonzalo Montiel. Spanyol tampil dengan susunan pemain yang sama seperti saat mengalahkan Prancis 0-2.

Meskipun Argentina menerapkan pendekatan menyerang yang mengejutkan pada fase awal, Spanyol justru lebih mengancam sejak menit-menit pertama. Dani Olmo, bukan untuk pertama kalinya di turnamen ini, bertindak sebagai pengumpan bagi Lamine Yamal, yang mendapat peluang tembakan serius setelah bola memantul di dalam kotak penalti. Emiliano Martínez siap siaga dan menggagalkan tembakan pemain sayap kanan tersebut.

Spanyol mendominasi penguasaan bola, sehingga Argentina terutama mencoba menciptakan ancaman melalui umpan-umpan panjang. Hal ini menghasilkan beberapa situasi berbahaya. Misalnya, Unai Simón keluar jauh dari gawangnya dan mengoper bola ke kaki Julián Álvarez, yang pengontrolannya tidak cukup baik untuk melakukan upaya mencetak gol yang serius.

Tak lama kemudian, wasit Slavko Vincic memicu tatapan heran karena tidak memberikan kartu kuning kepada Alexis Mac Allister setelah tekelnya ke kaki Olmo, yang terjatuh akibat tekel tersebut. Hal ini memicu pertandingan yang lebih fisik, dengan para pemain berusaha memenangkan duel melalui trik-trik cerdik dan mendapatkan keuntungan dari keraguan Vincic.

Pertandingan ini sesekali berlangsung sangat menegangkan. Argentina tampil sangat mengecewakan dalam hal serangan, namun pada saat yang sama tetap solid dalam pertahanan. Selain tendangan kecil dari Mikel Oyarzabal, Argentina tidak perlu banyak kebobolan, meskipun Lisandro Martínez kemudian mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Oyarzabal di sekitar garis tengah.

Kamera-kamera saat itu banyak menyoroti Martínez, yang tak lama kemudian memberi isyarat bahwa ia perlu diganti. Mantan pemain Ajax itu berjalan sendiri ke pinggir lapangan dan digantikan oleh Nicolás Otamendi. Dengan demikian, peristiwa terakhir yang benar-benar patut dicatat dari babak pertama yang sangat mengecewakan itu pun langsung terjadi.

Sebuah umpan terobosan dramatis tak lama setelah babak kedua dimulai hampir saja berakibat fatal bagi Argentina, seandainya saja tendangan Álex Baena tidak kurang akurat dan Martínez berhasil melakukan penyelamatan. Di kubu Argentina, Leandro Paredes masuk ke lapangan dan langsung menonjolkan diri dengan sejumlah pelanggaran licik. Salah satunya dihukum dengan kartu kuning.

Spanyol semakin menguasai permainan, dan terutama setelah masuknya Ferran Torres, tim Eropa ini tampil lebih dominan. Torres beberapa kali mendapat umpan dan seharusnya bisa memanfaatkan sundulannya dengan lebih baik. Namun, Martínez semakin tampil gemilang seiring berjalannya pertandingan dan menarik bola ke arahnya layaknya magnet.

Messi lama tak terlihat, hingga di masa tambahan waktu ia tiba-tiba mendapat ruang dan tendangannya di detik-detik terakhir berhasil diblok. Spanyol mampu melakukan serangan balik melalui Nico Williams, namun ia pun terhenti oleh Martínez. Tak lama kemudian, Fernández melakukan pelanggaran terlalu keras dan harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua, yang berarti kartu merah.

Setelah pelanggaran ceroboh dari Paredes, yang lolos dari kartu kuning keduanya, Spanyol masih mendapat satu peluang besar di waktu normal. Yamal melepaskan tendangan indah ke sudut jauh, di mana Martínez sekali lagi menyelamatkan tim Argentina yang hanya tersisa sepuluh pemain dengan penyelamatan gemilang.

Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, dan tak lama setelah Nico Williams gagal menyundul bola karena selisih beberapa sentimeter, penyerang Athletic Club itu mencetak gol dari bola pantul. Vincic langsung meniup peluit setelah dugaan pelanggaran Mikel Merino terhadap Otamendi, yang terjatuh setelah kakinya disentuh ringan. Wasit VAR Bastian Dankert tidak melakukan intervensi.

Argentina berusaha sekuat tenaga untuk mencapai babak adu penalti. Tim asuhan Scaloni juga mencoba mengganggu konsentrasi Spanyol dengan pelanggaran-pelanggaran kecil dan licik. Misalnya, Nicolás Tagliafico dengan sengaja menempel ketat pada Yamal, yang jelas-jelas tidak menyukainya dan berbalik dengan marah.

Meskipun demikian, Spanyol mendapat peluang besar untuk memimpin, ketika Merino yang berada dalam posisi bebas justru meleset saat menyundul bola. Rasa frustrasi terlihat semakin meningkat, meski De la Fuente berusaha sekuat tenaga untuk menjaga para pemainnya tetap fokus. Dan hal itu membuahkan hasil.

Satu menit setelah babak kedua perpanjangan waktu dimulai, Williams memberikan umpan sundulan yang sangat baik kepada Ferran, yang lebih cepat dari semua bek Argentina dan mengalahkan Martínez: 0-1. Penyerang FC Barcelona itu sepertinya juga akan mencetak gol menjadi 0-2, tetapi kali ini terbukti ada offside minimal dan bendera wasit dikibarkan dengan tepat.

Di menit-menit terakhir, Argentina masih beberapa kali nyaris mencetak gol. Terutama Giuliano Simeone yang memiliki peluang untuk membawa negaranya ke babak adu penalti, tetapi penyerang Atlético Madrid itu gagal memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Dengan demikian, Argentina gagal meraih gelar juara dunia kedua berturut-turut. Di Spanyol, mereka merayakan gelar juara dunia pertama sejak 2010.