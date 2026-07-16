Menjelang final Piala Dunia 2026, tekanan terhadap tim nasional Spanyol semakin meningkat di tengah keraguan seputar dua bintang La Roja, menjelang pertandingan melawan tim nasional Argentina pada Minggu mendatang.

Tim medis timnas Spanyol memberikan perhatian khusus kepada Lamine Yamal dan Pedro Porro setelah mengalahkan timnas Prancis di semifinal.

Menurut surat kabar Sport, “Staf teknis dan medis timnas Spanyol memilih untuk mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap Lamine Yamal menjelang final Piala Dunia 2026, mengingat upaya fisik yang besar yang telah dilakukannya sepanjang turnamen, sambil memastikan kesiapannya untuk pertandingan yang dinantikan melawan Argentina.”

Winger Barcelona itu mengikuti sesi latihan pada Kamis, terpisah dari kelompok utama bersama Pedro Porro, di lapangan pusat latihan Red Bull di New York.

Yamal menampilkan performa yang luar biasa meskipun baru saja pulih dari cedera sebelum Piala Dunia, di mana ia tampil dalam semua pertandingan Spanyol dan berjuang keras untuk membantu timnas negaranya.

Seiring menumpuknya kelelahan, tim medis Federasi Sepak Bola Spanyol menangani pemain ini dengan sangat hati-hati dan menghindari mengambil risiko apa pun.

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Yamal ikut serta di awal sesi latihan bersama rekan-rekannya, sebelum meninggalkan sesi latihan penguasaan bola “rondo” dan beralih ke matras khusus, di mana ia menjalani latihan peregangan dan program latihan individu, dengan fokus sepenuhnya pada final hari Minggu di New Jersey.

Laporan tersebut menegaskan bahwa sang pemain akan sepenuhnya siap untuk bertanding di final melawan Argentina, di mana Spanyol berambisi meraih gelar dunia keduanya, sambil menyoroti bahwa Yamal memiliki semangat yang besar dan keinginan yang kuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia.

Kondisi Pedro Porro juga tampaknya tidak mengkhawatirkan, meskipun ia mengalami kelelahan pada otot paha belakang, namun ia akan siap untuk tampil di final.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kehati-hatian yang sama juga diterapkan pada Boro, yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan semifinal melawan Prancis, karena staf pelatih lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan pemain yang sedang dalam performa terbaiknya.

Pelatih Luis de la Fuente berbicara dengan tenang kepada Yamal dan Pedro Porro sebelum memusatkan perhatian pada 24 pemain lainnya dalam sesi latihan.

Sesi latihan tersebut mencakup program khusus untuk memulihkan kebugaran, di mana para pemain yang tidak turun melawan Prancis menjalani latihan yang lebih intensif, sementara para pemain inti hanya melakukan latihan ringan.

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