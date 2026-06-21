Spanyol memperingatkan akan mimpi buruk baru... Akankah Arab Saudi mampu bertahan menghadapi hantu Jerman yang legendaris?

Tim nasional Spanyol mendominasi sepenuhnya jalannya babak pertama dalam laga melawan tim nasional Arab Saudi, unggul 3-0 dalam pertandingan yang digelar dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

"La Roja" langsung tampil agresif sejak peluit kick-off dibunyikan, memanfaatkan perbedaan kualitas teknis yang signifikan antara kedua tim, sehingga berhasil menerapkan gaya permainan khasnya yang mengandalkan penguasaan bola dan tekanan tinggi, sementara tim nasional Arab Saudi kesulitan dalam mengoper bola atau membangun serangan terorganisir yang mengancam gawang Spanyol.

Statistik babak pertama menunjukkan keunggulan Spanyol yang telak di berbagai aspek, di mana persentase penguasaan bola mencapai 74% berbanding hanya 26% untuk tim nasional Saudi, sementara para pemain "La Roja" berhasil menguasai lini tengah dan mencegah tim "Al-Akhdar" mempertahankan bola dalam waktu lama.

Keunggulan Spanyol tidak hanya terbatas pada penguasaan bola, karena para pemain tim Eropa itu melepaskan 17 tembakan selama 45 menit pertama, di mana 6 di antaranya mengarah ke tiang gawang dan mistar, sementara tim Saudi gagal melepaskan satu tembakan pun sepanjang babak pertama.

Data ekspektasi gol juga menunjukkan besarnya perbedaan antara kedua tim, setelah nilai ekspektasi gol Spanyol mencapai 1,83 gol, dibandingkan hanya 0,01 untuk Saudi, yang mencerminkan hampir tidak adanya ancaman serangan dari tim Hijau.

Skenario ini kembali mengingatkan pada kenangan Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, ketika timnas Saudi mengalami kekalahan bersejarah dari Jerman dengan skor 8-0, dalam salah satu kekalahan terberat dalam sejarah Piala Dunia.

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Para pendukung Saudi khawatir adegan serupa akan terulang, terutama dengan tekanan besar yang terus dilancarkan Spanyol dan penampilan timnas Saudi yang jauh dari performa yang ditunjukkan pada babak pertama melawan Uruguay, ketika mereka berhasil meraih satu poin berharga setelah imbang 1-1.

Tampaknya timnas Spanyol memasuki pertandingan ini dengan keinginan yang jelas untuk mengirimkan pesan kuat setelah tersandung di babak pertama, di mana para pemainnya menunjukkan agresivitas serangan yang tinggi dan kecepatan dalam mengoper bola, serta memanfaatkan ruang dengan sempurna, yang menyebabkan banyak masalah bagi barisan pertahanan Saudi.

Di sisi lain, tim nasional Saudi akan dituntut untuk memberikan respons yang berbeda pada babak kedua, baik dengan memperbaiki formasi pertahanan maupun berusaha mempertahankan penguasaan bola serta mengurangi tekanan terus-menerus yang mereka hadapi, demi menghindari kebobolan gol tambahan saat menghadapi salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara.

Semua mata kini tertuju pada apa yang akan terjadi dalam 45 menit tersisa, di tengah upaya Spanyol untuk mempertahankan keunggulannya, dan upaya Arab Saudi untuk keluar dengan kerugian seminimal mungkin dari pertandingan yang sejauh ini telah menjadi ujian yang sangat berat bagi tim hijau di Piala Dunia 2026.