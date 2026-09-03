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Marcos Llorente Imago
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Spanyol melihat gelandang berpengalaman (31) pensiun dari tim nasional setelah musim panas Piala Dunia yang tak terlupakan

Spain
Atletico Madrid
M. Llorente

Marcos Llorente memutuskan pensiun dari tim nasional Spanyol di puncak kariernya. Beberapa bulan setelah menjuarai Piala Dunia, gelandang Atlético Madrid itu mengumumkan keputusannya melalui media sosial.

Llorente (31) tampil sebagai starter dalam dua dari tiga laga fase grup Piala Dunia, melawan Tanjung Verde dan Uruguay. Di babak gugur, pelatih timnas Luis de la Fuente tidak banyak memiliki rencana untuknya. Hanya saat melawan Prancis (enam menit) ia masih dimainkan.

Llorente menjalani debutnya untuk La Roja pada 2020 dan total mencatatkan 27 caps. Ia tidak mencetak gol, tetapi menyumbang empat assist. Terutama assist terakhirnya, saat melawan Uruguay di Piala Dunia, sangat bernilai (0-1).

"Setelah lama memikirkannya, saya memutuskan untuk mengakhiri karier saya di tim nasional," tulis Llorente. "Saya sadar bahwa saya masih muda dan bahwa, jika saya terus tampil baik, mungkin saya masih bisa bermain selama bertahun-tahun lagi dengan seragam ini."

"Saya tahu banyak orang tidak akan memahami ini dan mungkin saya sendiri juga tidak akan memahaminya jika melihatnya dari luar. Tetapi ini adalah keputusan pribadi, yang sudah lama saya pikirkan dan terutama saya ambil dari hati."

"Terlepas dari apakah saya akan pergi ke Piala Dunia atau tidak, atau apakah kami akan menang atau tidak, saya sudah mengambil keputusan ini. Saya hanya bisa sangat berterima kasih kepada semua orang yang saya temui selama bertahun-tahun ini dan yang telah memungkinkan keluarga saya dan saya mengalami momen-momen yang unik dan tak terlupakan."

"Saya menghargai semua yang telah saya alami, tetapi terutama 52 hari terakhir ini. Bersama grup yang luar biasa yang berjuang sampai akhir untuk menempatkan Spanyol di tangga tertinggi. Dan itu berhasil."

"Saya bangga bisa mewakili negara saya dan menjadi bagian dari sejarah ini. Terima kasih untuk segalanya. Pelukan untuk semuanya," tutup Llorente, yang kini bisa sepenuhnya fokus pada sepak bola klub. Pemain asal Madrid itu terikat kontrak dengan Atlético hingga pertengahan 2027.

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