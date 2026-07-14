Spanyol lolos ke final Piala Dunia setelah menampilkan permainan gemilang melawan Prancis yang tak berdaya

Spanyol tinggal selangkah lagi untuk meraih gelar juara dunia keduanya. Tim asuhan pelatih kepala Luis de la Fuente hampir tidak memberi peluang kepada Prancis pada Selasa di Arlington, di mana mereka menang 0-2 berkat gol-gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. La Roja akan bertanding di final pada 19 Juli melawan Inggris atau Argentina. Kedua negara tersebut akan saling berhadapan pada Rabu (pukul 21.00 waktu Belanda) di semifinal lainnya. Prancis gagal lolos ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut dan akan bertanding di perebutan tempat ketiga pada Sabtu (pukul 23.00).

Di kubu Prancis, pelatih kepala Didier Deschamps melakukan dua perubahan. Aurélien Tchouaméni masuk menggantikan Manu Koné, sementara Desiré Doué digantikan oleh Bradley Barcola. Di kubu Spanyol, tidak ada kejutan dalam susunan pemain. Pelatih kepala Luis de la Fuente memilih sebelas pemain yang sama seperti pada perempat final melawan Belgia (2-1).

Dalam dua puluh menit pertama, kedua tim tampil cukup seimbang. Jelas terlihat bahwa baik Prancis maupun Spanyol merasakan tekanan, sehingga permainan sebagian besar berlangsung di lini tengah. Terutama Prancis yang beberapa kali melancarkan serangan, namun tanpa hasil.

Tepat sebelum jeda minum, Lucas Digne tiba-tiba merugikan timnya sendiri. Bek kiri yang sedang dalam proses pindah ke Paris Saint-Germain itu bermaksud menendang bola keluar, namun sama sekali tidak menyadari keberadaan Lamine Yamal. Pemain Spanyol itu terkena bola, dan penalti yang diberikan wasit Iván Barton dieksekusi dengan sempurna oleh Oyarzabal: 0-1.

Pukulan berikutnya bagi Prancis terjadi tak lama setelah jeda minum. William Saliba terpaksa duduk di bangku cadangan karena cedera dan harus diganti. Bek Arsenal itu digantikan oleh Maxence Lacroix. Prancis sempat kehilangan ritme, sering kehilangan bola secara ceroboh, dan terlihat tidak meyakinkan di lini pertahanan.

Sebuah umpan dramatis dari Mike Maignan memicu serangan indah Spanyol. Melalui beberapa gerakan pendek dan tendangan tumit menawan dari Dani Olmo, Yamal memberikan umpan kepada Fabián Ruiz, yang nyaris terhalang dan akhirnya meleset. Prancis tetap tidak berbahaya hingga akhir babak pertama. Para penyerang bintang mereka sebagian besar tidak terlihat.

Selama dan segera setelah jeda, Didier Deschamps melakukan dua pergantian pemain: Koné menggantikan Adrien Rabiot dan Doué menggantikan Barcola. Namun, hal itu hampir tidak mengubah apa pun dari permainan Prancis yang payah, yang—hingga membuat mereka sendiri frustrasi—sama sekali tidak dapat dikenali dan dikalahkan oleh tim Spanyol yang sedang dalam performa terbaiknya.

Tepat sebelum menit ke-60, Spanyol berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2. Porro melakukan umpan satu-dua dengan Olmo, yang mengembalikan bola dengan umpan terukur sempurna kepada bek Tottenham yang sedang berlari ke depan. Porro tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan Maignan dan mencetak gol dengan bagian dalam kaki ke sudut dekat: 0-2.

Prancis yang tampak tak berdaya sempat menunjukkan perlawanan melalui Mbappé, yang tendangannya ke sudut dekat berhasil ditepis oleh Unai Simón, dan beberapa saat kemudian tendangannya meleset tipis di samping gawang setelah membentur kaki rekan setimnya di Real Madrid kelak, Marc Cucurella. Deschamps mengerahkan segala upaya dan memasukkan Maghnes Akliouche serta Rayan Cherki ke lapangan.

Les Bleus melancarkan serangan akhir, tetapi meskipun ada beberapa momen yang mengancam, pertahanan Spanyol tetap kokoh. Dengan demikian, gelar juara dunia kembali menggiurkan bagi Spanyol setelah 2010, yang pada Rabu nanti pasti akan menyaksikan pertandingan seru antara Inggris dan Argentina dengan antusiasme yang luar biasa.