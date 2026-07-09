Spanyol dan Prancis mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait keputusan yang membawa malapetaka tersebut

Lembaga penyiaran di Prancis dan Spanyol telah mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait keputusannya untuk menunjuk “ExpressVPN” sebagai sponsor resmi Piala Dunia 2026.

Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dimulai pada Kamis malam ini dengan pertandingan seru antara Prancis dan Maroko, sementara Spanyol akan berhadapan dengan Belgia besok, Jumat.

ExpressVPN, sebuah layanan jaringan pribadi virtual (VPN) yang melindungi privasi pengguna di internet, diumumkan sebagai mitra resmi Piala Dunia sebelum turnamen dimulai, dan telah muncul di papan iklan selama pertandingan.

Namun, Ketua Asosiasi Liga Spanyol Javier Tebas, yang memimpin kampanye pemberantasan siaran sepak bola ilegal di Spanyol, tidak puas dengan promosi layanan VPN di Piala Dunia karena penggunaannya dapat mempersulit pihak berwenang melacak orang-orang yang menyiarkan pertandingan secara ilegal, menurut surat kabar Inggris “Metro”.

Tebas mengklaim tahun lalu bahwa klub-klub La Liga kehilangan pendapatan hingga 700 juta euro (597 juta poundsterling) akibat siaran ilegal pertandingan sepak bola.

Dalam surat yang dilihat oleh surat kabar Prancis "L'Équipe", Tebas mengatakan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino bahwa promosi ExpressVPN “mengirimkan pesan yang sangat merugikan bagi seluruh ekosistem sepak bola”.

Tebas menulis dalam suratnya: “Saya menulis kepada Anda atas nama Liga Spanyol untuk mengajukan keluhan resmi terkait pengumuman terbaru mengenai perjanjian sponsor yang ditandatangani antara FIFA dan ExpressVPN.”

Liga Spanyol berpendapat bahwa perjanjian ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak siar sepak bola yang seharusnya menjadi pedoman bagi tindakan badan pengatur sepak bola dunia.

Tebas menyoroti bahwa penandatanganan kemitraan FIFA dengan perusahaan yang layanannya secara efektif memfasilitasi pembajakan konten olahraga mengirimkan pesan yang merugikan bagi seluruh ekosistem sepak bola, serta membahayakan proses hukum yang sedang berlangsung.

Liga Sepak Bola Spanyol (La Liga), saluran beIN Sports France, saluran +Canal, dan organisasi olahraga lainnya telah mengajukan gugatan hukum terhadap ExpressVPN di beberapa negara.

Pada saat yang sama, Asosiasi Perlindungan Program Olahraga (APPS), yang menaungi semua saluran olahraga utama di Prancis, menulis surat kepada Infantino untuk menyampaikan “keprihatinan mendalam” mereka terkait perjanjian sponsor FIFA tersebut.

Surat tersebut juga menyebutkan: “Mengingat peran dan tanggung jawab FIFA sebagai badan pengatur sepak bola dunia, kami percaya bahwa diperlukan kewaspadaan khusus untuk memastikan bahwa kemitraan ini sepenuhnya selaras dengan tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga integritas, keberlanjutan, dan nilai kompetisi olahraga, serta pemanfaatan media audiovisualnya.”

Tahun lalu, stasiun televisi besar Prancis, Canal+, berhasil memperoleh putusan dari Pengadilan Paris yang memerintahkan lima penyedia layanan VPN, termasuk ExpressVPN, untuk memblokir 203 nama domain yang terkait dengan situs siaran olahraga ilegal.

Menanggapi keluhan tersebut, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan dalam sebuah pernyataan kepada surat kabar L’Équipe: “Sesuai dengan peraturan dan praktik terbaik di pasar, FIFA melakukan pemeriksaan cermat dan evaluasi menyeluruh sebelum menandatangani kemitraan komersial baru apa pun. FIFA telah mempertimbangkan dengan saksama dampak potensial dari perjanjian sponsor tersebut, dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hal itu tidak merusak upaya pemegang hak atau pemangku kepentingan.”

Dalam surat yang ditujukan kepada pelanggannya, perusahaan ExpressVPN memperingatkan agar layanannya tidak digunakan untuk “kegiatan ilegal”.