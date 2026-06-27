Spanyol berterima kasih kepada Muslera yang melakukan kesalahan fatal dan lolos ke babak berikutnya Piala Dunia setelah pertandingan sengit melawan Uruguay

Spanyol berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia. Tim asuhan pelatih kepala Luis de la Fuente menang 1-0 atas Uruguay—yang kini tersingkir—berkat gol dari Álex Baena. Gol tersebut tercipta setelah kesalahan fatal yang dilakukan kiper Fernando Muslera, yang kemudian diganti atas permintaannya sendiri. Spanyol, sebagai juara grup, akan menghadapi runner-up Grup J di babak berikutnya: Austria atau Aljazair.

Uruguay membutuhkan hasil positif dan memulai pertandingan dengan cukup baik di Guadalajara, di mana barisan pertahanan Spanyol dan kiper Unai Simón tidak tampil meyakinkan dalam beberapa momen kritis. Namun, Uruguay gagal memanfaatkannya.

Peluang tetap sangat terbatas setelah itu. Spanyol menguasai bola sebagian besar waktu, tetapi kesulitan menembus blok pertahanan tim Amerika Selatan tersebut. Rodrigo Bentancur nyaris mencetak gol jarak jauh yang indah, tetapi upayanya melambung satu meter di atas gawang.

Lima menit menjelang babak pertama berakhir, Spanyol memberikan pukulan telak kepada Uruguay. Marcos Llorente mengoper bola ke Baena, yang berputar dan melepaskan tendangan yang tidak terlalu meyakinkan. Namun, Muslera melakukan kesalahan besar dan membiarkan bola lolos dari tangannya: 0-1.

Spanyol pun memanfaatkan sepenuhnya cedera yang dialami Manuel Ugarte. Gelandang Manchester United itu baru saja terjatuh dengan keras di lutut kirinya kurang dari setengah menit sebelumnya dan kemungkinan besar mengalami cedera ligamen silang yang parah.

Dengan mantan pemain AZ, Sergio Rochet, yang menggantikan Muslera di lapangan, Uruguay pun berupaya mengejar gol penyama kedudukan. Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, Bielsa secara mengejutkan menarik Valverde keluar lapangan. Kapten tim Uruguay sekaligus Real Madrid itu tampak tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Bahkan setelah momen mengejutkan itu, pertandingan tetap minim peluang. Di menit-menit akhir, Uruguay hampir mencetak gol melalui tendangan De la Cruz dan Mathías Olivera, namun keberuntungan belum berpihak pada mereka.

Spanyol masih sempat membentur mistar gawang di menit-menit akhir, dan pada masa tambahan waktu, Uruguay menuntut tendangan penalti setelah dugaan pelanggaran terhadap Federico Viñas. Wasit tidak mengabulkan tuntutan tersebut.

Uruguay tidak lagi mampu mengendalikan rasa frustrasinya di menit-menit terakhir dan melancarkan beberapa tekel kasar terhadap pemain Spanyol. Terutama De la Cruz dan Agustín Canobbio yang melakukan tekel yang (terlalu) keras. Yang pertama mendapat kartu kuning, sedangkan Canobbio langsung mendapat kartu merah.