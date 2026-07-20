Spanyol-Argentina, FIFA membuka penyelidikan terkait keributan besar di akhir pertandingan

Perkelahian yang terjadi di sela-sela final Piala Dunia tidak luput dari perhatian. FIFA telah menunjuk seorang Jaksa Disiplin dan Etika untuk menyelidiki potensi pelanggaran terhadap Kode Disiplin FIFA (FDC), sesuai dengan Pasal 36 Kode Disiplin.





PERISTIWA TERSEBUT - Sesaat setelah pertandingan Spanyol melawan Argentina berakhir, suasana berubah menjadi seperti di Wild West, di mana Leandro Paredes kehilangan kendali dan menyerang Eric Garcia, Pedri, dan Gavi. “Rincian lebih lanjut akan diumumkan oleh Komisi Disiplin FIFA setelah laporan jaksa selesai disusun,” demikian bunyi pernyataan dari lembaga tertinggi sepak bola internasional tersebut.