Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Pelatih Juventus Luciano Spalletti berbicara kepada Dazn setelah timnya kalah 3-0 di kandang Como dalam laga penutup hari Minggu pada pekan ke-13 liga. Ia pun ditanya soal kartu merah Kolo Muani saat pertandingan baru berjalan empat menit.

"Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Artinya, ada beberapa kabel yang terputus, dan sekalipun terkena benturan, Anda tidak boleh melakukan pelanggaran sebagai reaksi. Kini ada hal yang harus kami benahi juga dalam aspek ini."

Spalletti kembali membahas sikap pemain asal Prancis itu: "Saat pemusatan latihan bersifat opsional, dia selalu hadir. Sikapnya ada, tetapi terlihat juga ada kelemahan jika sampai terjadi insiden seperti itu. Dia tidak perlu meminta maaf karena dia pasti menyesal, tetapi ini bisa menjadi pertandingan yang membuat kami melangkah maju. Sepanjang pekan kami membicarakan soal datang ke sini untuk bermain terbuka, tetapi rencana permainan kami menjadi pincang."

"Bermain dengan sepuluh orang melawan Como sangat sulit. Kami masih mampu menjaga posisi di lapangan dan bahkan sempat mendapat peluang untuk unggul. Lalu mereka mencetak gol dan segalanya menjadi lebih sulit."

Iklan Iklan

"Kami berusaha menempatkan Kolo lebih ke depan, dekat dengan Woltemade, untuk menghadapi bek-bek tengah dalam situasi dua lawan dua, sementara McKennie bergerak dari belakang untuk menyerang ruang tanpa harus turun mengejar pemain sayap. Tentu saja, setelah itu semuanya berubah."