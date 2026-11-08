Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Luciano Spalletti Juventus GFX GOAL HICGOAL
Diterjemahkan oleh

Spalletti: "Penalti Joao Mario? Lebih baik ajukan pertanyaan cadangan. Kadang-kadang kita mempersulit hal yang sederhana."

Juventus

Berbicara kepada Dazn usai Fiorentina-Juventus, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengomentari pertandingan di Franchi:

"Kadang-kadang kami mempersulit diri sendiri karena hal kecil, lalu kehilangan kepercayaan diri dan ketenangan saat bermain. Kami kembali kebobolan tak lama kemudian karena gagal melakukan pergeseran pertahanan dengan baik. Kami menunjukkan respons yang bagus, tetapi performa individu kami belum konsisten. Selama 10 menit kami melakukan satu hal dengan baik, lalu gagal dalam situasi berikutnya. Kami belum bisa tampil konsisten."

"Masalah mental? Terkadang kami hanya menerima tekanan tanpa bertindak. Bertindak akan menghilangkan keraguan. Kalau terus ragu, tidak pernah mengambil keputusan dan tidak pernah bergerak... Pada gol kedua, kami seharusnya menekan pemain yang menguasai bola. Mereka tidak bisa meraih sesuatu yang penting karena selalu diliputi keraguan."

Kurang kehadiran di kotak penalti?

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

22 Nov 2026

VEN

VEN

"Saya mengambil keputusan itu karena mereka akan menekan kami dan saya ingin langsung mengarahkan bola ke penyerang. Woltemade menunjukkan bahwa ia punya kemampuan lebih, meskipun menerima bola langsung ke badan bukan kekuatan utamanya. Ia pemain yang mengandalkan permainan umpan dan kerja sama dengan tim, tetapi ia harus melakukan tugas ini. Kolo Muani bekerja sangat keras. Sekarang kondisinya sedikit lebih baik. Dengan semangat yang kembali ia temukan ini, ia mampu tampil baik. Sebelumnya, pergerakannya lebih sedikit."

Penalti Joao Mario?

"Saya tidak tahu. Boleh saya mendapat pertanyaan lain? Saya tidak perlu melihatnya lagi, saya sudah melihatnya di lapangan."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google