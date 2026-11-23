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Luciano Spalletti menginginkan penyerang tengah baru untuk Juventus dan kini mengatakannya secara terbuka, meski berisiko mengikis kepercayaan diri para penyerang tengah yang saat ini dimilikinya, yakni Randal Kolo Muani, Nick Woltemade, dan Jeff Ekhator. Manajemen Juventus bergerak di bursa transfer untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk posisi penyerang tengah. Namun, ada satu pertanyaan: untuk pelatih mana Juve melakukan perekrutan? Untuk Spalletti atau untuk pelatih (Antonio Conte? Simone Inzaghi?) yang mungkin menangani Juventus musim depan (atau bahkan musim ini, jika situasinya memburuk)?

Mulai dari pernyataan Spalletti seusai kemenangan 4-0 atas Venezia pada pekan ke-12 Serie A: "Dengan jadwal pertandingan sepadat ini, saya membutuhkan satu penyerang lagi di lini depan. Di kanan saya punya tiga pemain sayap: Conceicao, Zhegrova, dan Nico. Di kiri saya punya Alajbegovic, Yildiz, dan Boga. Kolo Muani? Saya harus mendorongnya agar bisa bermain sebagai penyerang: dia harus pandai mencari ruang untuk berlari ke belakang pertahanan. Ketika menerima bola di posisi tengah dengan pemain lawan di belakangnya, dia tidak nyaman. Saya juga membutuhkannya sebagai penyerang tengah meskipun sekarang ada Ekhator".

Ada dua hal yang perlu dicermati: permintaan akan penyerang tengah baru yang lebih sesuai dengan karakteristik yang diinginkan Spalletti dan gaya permainannya, serta penilaiannya terhadap para penyerang saat ini dalam skuad Juventus.

Mengenai penyerang baru, Spalletti (yang menginginkan Dusan Vlahovic memperpanjang kontrak dan bertahan) menghendaki penyerang yang beroperasi di kotak penalti dan kuat secara fisik serta mampu beradu badan dengan barisan pertahanan lawan, memakai ungkapan yang kerap digunakan pelatih asal Certaldo itu. Singkatnya, pemain dengan profil seperti Sorloth.

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Terkait pernyataan Spalletti tentang para penyerang dalam skuad Juventus saat ini, ada risiko kepercayaan diri Kolo Muani, Woltemade, dan Ekhator terkikis. Untuk nama pertama, penilaian Spalletti kini sudah jelas: Kolo Muani adalah penyerang sayap, bukan penyerang tengah, dan seharusnya dimainkan di posisi tersebut. Ia bermain sebagai penyerang tengah karena kebutuhan. Penampilan terbaik pemain Prancis itu musim ini datang ketika ia ditempatkan di kanan, dengan Woltemade di tengah. Itu hanya terjadi dalam beberapa bagian pertandingan, sehingga muncul pertanyaan mengapa Spalletti tidak mempertimbangkan untuk menggunakan susunan ini secara permanen. Hanya ada satu penjelasan: agar banyaknya penyerang sayap dalam skuad yang tampaknya dibangun dengan buruk selama bertahun-tahun tidak tersia-siakan, akibat terlalu banyaknya pergantian manajemen dan strategi transfer.

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Spalletti belum sepenuhnya memercayai Woltemade, yang ia nilai kurang tangguh, baik secara fisik maupun karakter. Juventus sendiri juga tidak bisa merancang proyek dengan bertumpu pada pemain Jerman kelahiran 2002 itu, yang berada di Turin hanya dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian. Adapun Ekhator adalah pemain yang diandalkan Juventus untuk masa depan, tetapi bukan sosok yang dapat diandalkan Spalletti secara konsisten saat ini, ketika ia membutuhkan hasil segera.

Karena itu, bursa transfer harus menjadi jalan keluar dari situasi ini. Target direktur utama Giovanni Carnevali, kepala bidang teknik Frederic Massara, dan direktur olahraga Marco Ottolini adalah mendatangkan penyerang baru pada Januari dengan memanfaatkan peluang yang muncul di bursa transfer musim dingin. Salah satu solusi yang mungkin adalah pertukaran Sorloth dengan Jonathan David bersama Atletico Madrid. Namun, klub seperti Juventus tidak bisa melakukan perekrutan hanya dengan memikirkan kebutuhan jangka sangat pendek. Karena itu, salah satu pertanyaan dalam memilih penyerang baru yang akan didatangkan ke Continassa berkaitan dengan sosok pelatih Juventus.

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Dalam konteks ini, apa rencana Juventus? Melanjutkan kerja sama dengan Spalletti hingga 2028, terlepas dari hasil musim ini? Atau mengganti pelatih? Jika demikian, siapa yang akan dipilih Juventus? Conte, mantan pelatih mereka, Inzaghi, atau orang lain? Dan apakah Conte, Inzaghi, atau siapa pun yang dipilih, akan cocok dengan tipe penyerang tengah yang diinginkan Spalletti saat ini?