Luciano Spalletti melontarkan pujian untuk Teun Koopmeiners menjelang Juventus - NEC di Liga Europa. Menurut pelatih Juventus itu, pemain yang sudah 32 kali membela timnas Belanda tersebut adalah sosok luar biasa.

“Koopmeiners adalah pesepakbola komplet, yang tahu bagaimana dia harus bermain. Pesepakbola yang kuat,” kata Spalletti saat berbicara dengan Noa Vahle di Ziggo Sport.

Sejauh ini Koopmeiners mencatatkan empat penampilan di Serie A musim ini, tetapi dari jumlah itu ia hanya sekali menjadi starter. Itu terjadi akhir pekan lalu melawan Sassuolo, dan justru laga itu berakhir dengan kekalahan 3-2. Meski begitu, Spalletti tetap sepenuhnya positif soal pemain Belanda tersebut.

“Dia adalah pesepakbola yang tahu apa posisi dan tugasnya di lapangan. Dan dia bisa bermain di mana saja, setidaknya itulah yang saya pikirkan. Tetapi saya rasa dia adalah gelandang tengah, yang bisa bermain dalam blok dua atau tiga pemain.”

“Selain itu, Koopmeiners adalah seseorang yang bisa menyerang, seseorang yang bisa bertahan, sosok yang luar biasa dalam segala aspek. Saya, sama seperti kalian, sangat menyukainya. Saya sama menyukainya seperti kalian,” tutup Spalletti.

Apakah Koopmeiners pada Kamis nanti, saat Juventus menghadapi NEC di Turin, akan mendapat tempat di starting XI, masih harus ditunggu. Media Italia tidak akan terkejut jika Spalletti melakukan beberapa perubahan di timnya, setelah kekalahan 3-2 dari Sassuolo pada Senin lalu.

Pelatih NEC Dick Schreuder menantikan duel Liga Europa melawan Juventus, di mana klub asal Nijmegen itu harus membalas kekalahan 3-0 dari SC Cambuur. “Kita semua boleh membuat kesalahan, tetapi intensitasnya harus ditingkatkan,” kata Schreuder.