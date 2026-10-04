Spalletti melontarkan pernyataan menggemparkan soal Salah, dan menyebut bintang Juventus sebagai orang gila

Ia mengenakan kacamata hitam, tetapi langsung melepasnya begitu turun dari mobil. Ia membawa tas yang pada pandangan pertama tampak seperti tas seorang dokter yang hendak melakukan kunjungan ke rumah, sebelum akhirnya jelas bahwa pemiliknya bukanlah seorang dokter, melainkan salah satu pelatih paling kontroversial dan paling mengejutkan dalam sepak bola Italia: Luciano Spalletti.

Dalam wawancara panjang dengan surat kabar "Tuttosport", Spalletti berpindah dari satu topik ke topik lain, tetapi ia tidak melakukannya secara sembarangan. Ia justru membuka satu pintu demi pintu lainnya mengenai segala hal yang menyita pikirannya, mulai dari Juventus dan sejarahnya, hubungannya dengan para pemain, pengalaman panjangnya dalam melatih, hingga Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz.

Spalletti, yang tidak suka melatih hanya sekadar melatih, sepanjang kariernya terus mencari persamaan paling sulit: meraih hasil sembari menyuguhkan sepak bola yang menghibur pada saat yang sama. Mungkin karena itulah, ia masih mampu mengejutkan orang-orang di sekitarnya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Spalletti mengawali pembicaraannya dengan "Tuttosport" dengan cara yang benar-benar mencerminkan kepribadiannya, ketika ia ditanya tentang kertas-kertas yang ia bawa. Ia berkata: "Ini adalah catatan. Saya tidak pernah berimprovisasi, tidak pernah. Saya menyiapkan segala sesuatu, kalau tidak orang-orang akan mengatakan hal konyol yang sama. Dan saya ingin Anda memperhatikan sesuatu: tidak ada seorang pun yang menuliskan apa pun untuk saya. Butuh tiga hari bagi saya untuk berada di sini dalam keadaan siap menghadapi wawancara ini. Dan saya rasa ini adalah bentuk penghormatan bagi mereka yang ingin mengenal saya lebih baik. Sekarang kita bisa mulai."

Juventus bukan sekadar klub: Anda melatih sebuah mentalitas dan sejarah

Spalletti pernah melatih klub-klub sebesar Roma, Inter, dan Napoli, serta menukangi timnas Italia, tetapi ia menilai pengalaman di Juventus berbeda dari semua yang pernah ia jalani sebelumnya. Ia berkata: "Di Roma, saya melatih basis suporter. Di Napoli, saya melatih seluruh kota. Di Inter, saya melatih warisan yang agung. Dan di timnas, saya melatih seluruh rakyat. Adapun di Juventus, Anda melatih sebuah mentalitas. Ini adalah sejarah sepak bola."

Ia menjelaskan: "Inilah cara Juventus. Ini bukan sekadar gelombang perasaan, melainkan perpaduan antara kegembiraan, kebanggaan, dan tanggung jawab, perasaan-perasaan yang tidak pernah meninggalkan saya. Ada perpaduan unik antara kesedihan mendalam dan kebahagiaan yang melimpah. Anda tidak boleh hidup hanya demi sepak bola, melainkan demi Juventus. Kami bersaing dengan standar kami sendiri, bukan dengan standar orang lain. Klub kami adalah sinonim dari keunggulan sepak bola, dan karena itulah ia mendapat perhatian dunia."

Mengenai perasaannya menjadi pelatih Juventus, ia berkata: "Ini adalah sesuatu yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Melakukan apa yang Anda cintai adalah kebebasan, dan merasa bahagia dengan apa yang Anda lakukan adalah cinta. Tentu ada tanggung jawab yang berat, dan ini akan sulit bagi kami, tetapi ini adalah tugas yang saya senang menjalankannya. Di sini saya merasa bahagia dan bebas."









Mengapa Spalletti menerima kontrak Juventus?

Keputusan Spalletti memperbarui kontraknya dengan Juventus tidak terkait dengan satu faktor saja, melainkan dengan sejumlah keyakinan pribadi dan profesional, saat ia berkata: "Yang pertama adalah keyakinan saya terhadap tim. Lalu keyakinan saya terhadap diri sendiri, dan terakhir sejarah klub. Pengalaman mengajarkan Anda untuk menerima segala yang terjadi dan menghadapinya, tanpa membiarkan hal itu memengaruhi secara besar kebahagiaan harian Anda dalam menjalankan pekerjaan luar biasa ini."

Ia menambahkan: "Ada keindahan dalam hal itu. Saya tidak ragu dan tidak bimbang. Saya membutuhkan sedikit waktu untuk menguji diri saya di dunia ini, lalu datang kesempatan bagi saya untuk memperpanjang kontrak dan mulai meletakkan dasar-dasar pekerjaan mendatang. Kita akan lihat apakah kami bisa mewujudkan apa yang diharapkan semua orang."

Mengenai fase yang tengah dilalui Juventus saat ini, Spalletti mengakui bahwa klub sedang melewati fase perubahan dan pembangunan kembali, saat ia berkata: "Ya, perubahan sedang berlangsung. Manajemen baru membicarakan hal itu, tetapi kepemilikan masih sama, dan ini hal yang baik. Sekarang kami membutuhkan waktu dan kematangan, dan kami perlu mengambil beberapa langkah seperti yang dilakukan manajemen sebelumnya."

Ia melanjutkan: "Awalnya tidak berjalan baik. Ada kekalahan dari Sassuolo yang masih menyakiti kami, tetapi kami berada di jalur yang benar. Saya melihat segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk mengembalikan level, ritme, dan performa kolektif yang kami tampilkan dalam waktu lama tahun lalu."

Gianluca Vialli: sosok yang menginspirasi Spalletti

Ketika ditanya tentang sosok yang paling menginspirasinya dalam sejarah Juventus, Spalletti tanpa ragu memilih Gianluca Vialli, dan berkata: "Tentu saja Gianluca Vialli. Sebagai pemain, ia menjatuhkan saya ke tanah dalam duel, lalu menjabat tangan saya dan tersenyum. Begitulah cara ia menghayati sepak bola. Ia membawa kekuatan, senyuman, dan rasa hormat ke lapangan. Ia menjatuhkanmu ke tanah seperti seorang pegulat, lalu mengangkatmu seperti seorang saudara. Anda langsung paham siapa dia sebenarnya."

Adapun ketika ia diminta memilih pelatih paling menonjol yang terkait dalam benaknya dengan sejarah Juventus, ia menjawab cepat: "Ini sangat mudah: Lippi dan Trapattoni," lalu ia mengenang kembali nama-nama generasi bersejarah Juventus seraya berkata: "Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini, dan Boniek," dan ketika ditanya apakah ia menghafal nama-nama ini di luar kepala, ia menjawab: "Saya sering mengulang-ulangnya bahkan sejak saya masih kecil."

Mengenai sosok yang paling meyakinkannya untuk menerima tantangan Juventus, Spalletti berkata: "Keluarga saya adalah penopang saya di setiap langkah. Dan karena saya tidak pernah berurusan dengan agen pemain, satu-satunya hubungan saya dengan orang-orang ini adalah melalui keluarga saya."









"Saya selalu mengkritik diri sendiri": Spalletti menjawab para pengkritiknya

Nama Spalletti sepanjang kariernya selalu dikaitkan dengan narasi yang menyebut bahwa ia adalah pelatih jenius di dalam lapangan, tetapi terkadang kehilangan kendali atas dirinya di luar lapangan. Namun ia tidak menganggap kritik-kritik ini sebagai krisis baginya. Ia berkata: "Mereka yang mengkritik saya di masa lalu telah menyia-nyiakan waktu dan tenaga mereka. Saya selalu mengkritik diri sendiri. Saya mahir dalam hal tidak membuat-buat alasan dan pembenaran. Ketika saya menghadapi kritik atau pujian yang berlebihan, saya hanya mengambil bagian yang membantu saya berkembang."

Mengenai cara ia menghadapi cibiran dan kritik sepanjang kariernya, ia berkata: "Kita semua perlu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi cibiran. Saya telah belajar bagaimana menghadapinya, orang-orang telah menulis segala macam hal kepada saya. Saya membenturkan kepala ke meja, dan saya mengajukan gugatan hukum terhadap sebuah perusahaan ayam."

Lalu ia mengenang sebuah momen lucu dari keluarganya, seraya berkata: "Di keluarga saya, kami semua hebat. Ketika saya pulang ke rumah, saudara saya menatap saya dan berteriak: hebat, kita membuat semua orang kesal, itu berarti kamu menjalankan pekerjaanmu dengan sempurna. Dan saya mencoba untuk tidak pernah melupakan pelajaran ini, kenikmatan menghadapi cibiran dengan keberanian. Karena menerima cibiran, dan menyadari bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, itulah yang membuat Anda bebas untuk menjadi diri sendiri."

Spalletti berpandangan bahwa peran pelatih tidak hanya terletak pada penyusunan rencana dan taktik, melainkan pada menciptakan lingkungan yang membantu para pemain menampilkan yang terbaik dari diri mereka. Ia berkata: "Pelatih harus menciptakan suasana penuh keceriaan, tetapi yang terpenting adalah para pemain, yang harus disatukan dan dibuat berpikir dengan cara yang sama."

Ia menambahkan: "Anda tidak boleh menilai individu secara dangkal, melainkan Anda harus menonjolkan sesuatu yang istimewa dalam diri mereka. Bakat tersedia bagi semua orang, tetapi keceriaan sejati hanya datang dengan kerja keras, dan momen-momen bahagia yang tidak dihargai akan berubah menjadi penyesalan."

Salah dan Kvaratskhelia: para pemain yang meninggalkan jejak

Ketika ditanya tentang para pemain yang menurutnya ia memainkan peran menentukan dalam perkembangan mereka, Spalletti menyebut sejumlah nama. Ia berkata: "Saya akan menyebut beberapa di antaranya, yang paling jelas dalam benak saya: Pizarro di Udinese, Kvaratskhelia di Napoli, dan Mohamed Salah di Roma."

Lalu ia secara khusus berhenti pada Salah, seraya berkata: "Kvaratskhelia datang dari jenis sepak bola tertentu, tetapi Salah memberikan Ballon d'Or kepada setiap orang yang melatihnya, mari kita perjelas, level pemainlah yang selalu membuat perbedaan, karena sepak bola itu rumit. Dan hanya pengetahuan mendalam tentang sepak bola yang membuat segala sesuatunya menjadi sederhana."

Dan ketika ditanya tentang pemain yang menurutnya ia tidak mampu kembangkan secara memadai, Spalletti memilih Adam Ounas tanpa ragu, saat ia berkata: "Adam Ounas di Napoli, tanpa diragukan."

Pembicaraan beralih ke Dusan Vlahovic, yang masih mencari versi terbaik dari dirinya, menurut pandangan Spalletti, saat pelatih Italia itu berkata: "Karena ia masih perlu mengembalikan ketenangannya. Ia harus menemukan keseimbangan pribadinya, karena ia melakukan kesalahan sendirian, baik Anda beri ia banyak energi maupun sedikit. Ini soal keseimbangan, soal menemukan keseimbangan emosional yang tepat."









Apakah Yildiz telah menjadi pemimpin bagi Juventus?

Kenan Yildiz adalah salah satu nama paling menonjol yang disoroti Spalletti dalam waktu lama, terutama dengan ketiadaannya yang memengaruhi tim saat ini. Ia berkata: "Ia memberikan sentuhan estetika pada permainan dan membuatnya bersinar. Setiap gerakan yang ia lakukan adalah sebuah karya jenius. Ia adalah orang yang mendobrak sistem, dan bahkan tidak tahu apa yang bisa ia lakukan."

Ia menambahkan: "Ia memulai serangan, tetapi ia tidak punya rencana sebelumnya untuk setiap gerak tipu yang akan ia lakukan. Terkadang, dalam latihan, seseorang membaca lebih dulu gerakan yang akan ia lakukan, tetapi ia tetap berhasil. Bahkan jika Anda mengenalnya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Ia gila dalam kreativitasnya."

Dan ketika ditanya apakah ia menempatkan Yildiz dalam perbandingan dengan bintang seperti Salah dan Kvaratskhelia, Spalletti menjawab: "Bagi saya, ia dibandingkan dengan Kvaratskhelia. Ia hanya perlu bermain sedikit lebih banyak, tetapi saya melihatnya sangat mirip dengannya dalam kemampuan menciptakan situasi yang tidak terduga. Ia selalu berusaha tetap berada di luar jangkauan tempo pertandingan dan aturan permainan."

Spalletti berpandangan bahwa kepemimpinan tidak selalu terkait dengan teriakan atau berbicara terus-menerus dengan rekan setim, dan ia berkata tentang Yildiz: "Ya, mereka telah memberinya kendali. Ia orang yang luar biasa, sangat sederhana, persis seperti tetangga kita, tetapi ia seorang pemimpin. Tidak harus ia berbicara kepada tim. Saya pernah memiliki Nestor Sensini di Udinese, dan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terkadang ia bahkan tidak menyapa, tetapi karismanya memaksa semua orang untuk mengikutinya. Ia memesona."

Kecerdasan atau keterampilan? Spalletti mengungkap kunci sepak bola modern

Dan di penghujung wawancara, Spalletti menyentuh salah satu pertanyaan paling rumit dalam sepak bola: apakah kecerdasan lebih penting daripada keterampilan? Ia berkata: "Jika Anda bersemangat secara mental, maka Anda siap. Dan ketika segala sesuatu tampak terkendali, maka Anda dalam masalah. Cermin memberi Anda keunggulan lebih besar dalam membaca situasi yang akan datang. Permainan kini menjadi kacau."

Ia menjelaskan: "Dahulu, isyaratnya jelas: bek tengah kiri, bek sayap, posisi-posisi. Hari ini, ruang terus dibuka dan ditutup, dan para pemain bertukar peran dan fungsi. Tetapi perbedaannya terletak pada mereka yang mampu membaca apa yang akan dilakukan bola."

Dan di antara Juventus yang berusaha mengembalikan kedudukannya, Vlahovic yang mencari keseimbangannya, serta Yildiz yang menegaskan diri sebagai bakat luar biasa, tampaknya Spalletti tidak memandang sepak bola sekadar sebagai kumpulan rencana dan instruksi, melainkan sebuah permainan yang membutuhkan kepribadian, kecerdasan, keberanian, dan kemampuan membaca kekacauan sebelum ia terjadi. Dan di Juventus secara khusus, tugasnya tampak lebih besar daripada sekadar memimpin sebuah tim; ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali sebuah mentalitas yang terkait dengan sejarah klub selama lebih dari satu abad.



