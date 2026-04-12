Spalletti: Juventus berhasil menghilangkan kutukan ini... dan kami yang menanggung akibatnya dalam pertandingan Piala

Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan besar pada babak pertama saat menghadapi Atalanta di Serie A, sambil mencatat bahwa pertandingan berubah total setelah jeda sehingga Bianconeri berhasil meraih kemenangan berharga yang menjaga harapan mereka untuk masuk ke empat besar.

Spalletti mengatakan kepada "Sky Sport Italia": "Pada setengah jam pertama kami mengalami kesulitan besar karena Atalanta adalah tim yang bagus, dan kami tidak bisa mengoper bola dalam situasi apa pun akibat tekanan terus-menerus yang mereka berikan kepada kami."



Serie A gratis di stc tv untuk pelanggan paket Betti Fiber, Mufotter 4, Max, dan Pro 4 & 5

Spalletti menambahkan: "Kami terpaksa hanya bertahan, sedangkan di babak kedua pertandingan berjalan sangat berbeda dan kami bermain seimbang. Biasanya kami yang gagal memanfaatkan dominasi dan dihukum karena tidak mencetak gol meski unggul, tapi kali ini situasinya terbalik."

Termasuk di antaranya adalah kunjungan terakhir Juventus ke Bergamo pada Februari lalu, ketika tim tersebut memulai dengan kuat di perempat final Coppa Italia sebelum kalah 0-3.

Dengan hasil ini, Juventus memperkecil selisih menjadi 3 poin dengan Milan yang berada di posisi ketiga, dan sementara naik ke posisi keempat melewati Como, sambil menunggu hasil pertandingan Cesc Fabregas melawan Inter yang dijadwalkan pada hari Minggu.



Spalletti membocorkan cerita di balik layar pertandingan tersebut, dengan mengatakan: "Pertandingan-pertandingan ini bernilai lebih dari 3 poin. Sayangnya, kami tidak dalam kondisi fisik terbaik sebelum pertandingan, di mana Kenan Yildiz dan Francisco Conceição mengalami masalah teknis. Saya memutuskan untuk memainkan keduanya sebagai starter untuk melihat apa yang bisa mereka berikan, tetapi keduanya tampil di bawah standar yang diharapkan, dan Toram juga mengalami masalah."

Pelatih itu melanjutkan: "Kami melakukan kesalahan di babak pertama dan tidak memberi Consesao kesempatan untuk menghadapi lawan di sayap, yang merupakan kekuatan utamanya. Begitu kami memperbaiki beberapa hal dan menyesuaikan diri dengan ritme permainan, babak kedua menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda."

Dia melanjutkan: "Kami membayar harga yang mahal di pertandingan piala karena penampilan kami. Malam ini, mereka mengoper bola dari satu sisi ke sisi lain, yang membuat kami terpecah dan terpaksa mundur karena gagal menjaga formasi."

Dia menyimpulkan: "Ini adalah kelemahan kami, pertahanan kami terkadang cenderung mundur terlalu dalam dan terjebak, terutama saat menghadapi tim dengan karakteristik seperti Atalanta."



Baca juga: Chiellini: Senang dengan transfer baru Juventus... dan kami tidak peduli dengan kegagalan Milan