Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Sassuolo yang berlaku untuk pekan keempat Serie A.





Bisa ceritakan sedikit bagaimana kondisi tim dan energi seperti apa yang Anda rasakan dari grup menjelang, tepatnya, pekan penting dan berat ini?

"Jadi, mari kita mulai dari fakta bahwa kami menyesalkan apa yang terjadi pada Locatelli dan, tentu saja, absennya Loca membagi tanggung jawab kepada semua orang, karena dia adalah salah satu dari mereka yang bahkan tidak melepas seragam setelah mandi. Kami tahu nilainya seperti apa dan seberapa besar keinginannya untuk memberi kontribusi. Dalam seluruh kesehariannya, dia selalu memperhatikan bagaimana nasib, bagaimana situasi Juventus. Ini menimbulkan pada semua orang, seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah tanggung jawab yang terlihat selama sesi latihan ini. Saya melihat tim yang sangat fokus, sangat bersemangat, sangat siap bertarung dalam situasi apa pun yang menghadang. Saya melihat mereka berlatih sangat baik, saya melihat mereka sangat serius, sangat profesional. Saat baru pergi sekarang, saat datang, siapa yang saya temui di pintu? Kolo Muani, yang punya kemungkinan... Begini saya tidak membuat seseorang marah. Jika Kolo Muani merasa lebih baik, Kolo Muani datang sekarang ke lapangan, dengan kemungkinan tiba pada jam makan malam. Dia lebih memilih menghabiskan lima jam di sini bersama dua atau tiga rekan setim yang ada, di dalam lingkungan yang dia senangi, tempat yang dia suka tempati. Justru karena kemungkinan besar ada keinginan untuk berkontribusi atau menentukan bagi tim seluruh kualitasnya, seluruh kekuatannya, untuk menentukan apa yang dia impikan bagi tim".



Saat melawan Milan, apakah Anda bermain dengan 3 gelandang?

"Beberapa kali kami beralih dari 4-2-3-1 ke 4-3-3. Ada satu sistem dalam fase bertahan dan dalam fase menyerang. Setiap orang bisa menafsirkannya sesuka mereka, tetapi kami bebas membangun koneksi dan memahami setiap hal dalam dunia dan dalam sepakbola. Sistem posisi seperti dulu sudah tidak ada lagi karena tekanan individual dalam begitu banyak duel kecil membuat tim berusaha tidak memberi acuan untuk menarik lawan keluar dari area lapangan mereka sendiri dan menempatkan mereka dalam kesulitan. Terkadang kami bertahan dengan 5 pemain. Tanpa Locatelli tidak ada yang berubah dan kami punya kemungkinan memainkan sistem taktik apa pun karena kami memiliki skuad yang memungkinkan itu".





Koopmeiners bisa mengambil tanggung jawab lebih besar?

"Saya setuju dengan Anda karena kami sudah melihat perbedaannya. Sekarang ada pemahaman yang lebih mendalam dan keinginan si pemain untuk bertahan di Juventus dan ini membuat kami senang. Sekarang dia jauh lebih bebas meski dia adalah pemain total. Bagi saya dia bisa membagi diri dan bermain sebagai gelandang bertahan/gelandang tengah. Saya mengharapkan pertandingan besar darinya".





Douglas Luiz adalah taruhan yang berhasil dimenangkan?

"Dia adalah sebuah kepastian dalam sepakbola dan sudah menunjukkan di banyak tempat bahwa dia adalah pesepakbola kuat. Lalu dia hanya butuh merasakan kepercayaan. Saat datang dia terlalu lama memegang bola dan sekarang dia paham bahwa semakin dia mengalirkannya, semakin sering dia menyentuh bola. Soal bermain panjang dan pendek ini, dia sangat bisa melakukannya. Dia juga pemain yang fisikal dan sangat siap menguras tenaga demi rekan-rekannya. Dia adalah Douglas Luiz dan saya tidak punya jasa".





Bagaimana perkembangan para pemain cedera? Apakah Anda punya firasat Aquilani bisa sebaik ini?

"Saya memang punya firasat Aquilani bisa menjadi pelatih karena dia adalah pemain yang sudah memiliki ransel penuh kualitas. Lewat permainannya, dia memberi saran permainan kepada rekan-rekan setimnya. Saya tidak terkejut dan tentu saya menyampaikan selamat kepadanya. McKennie dan Cambiaso akan sulit. Besok kami akan melakukan tes untuk Cambiaso, untuk McKennie kami beralih ke yang hari Kamis. Sarr sebaliknya akan pulih. Kami membangun skuad dengan dua pemain kuat di setiap posisi".





Kesan pertama tentang Sarr? Apakah Owusu akan digabungkan?

"Sarr adalah pemain yang menimbulkan rasa ingin tahu karena dia tahu bagaimana bersikap baik dalam setiap situasi. Dia punya kemudahan berlari ini dan Anda menemukannya di semua area secara alami karena dia memiliki lari yang mendalam. Kami yakin kami memiliki pemain kuat yang tersedia dan mungkin dia akan menunjukkannya sudah besok. Owusu adalah pemain muda dengan harapan besar, tetapi dia pemain kuat. Lalu dari sudut pandang fisik dia adalah ranjang yang sangat besar dan sulit merebut bola darinya. Dia hanya perlu sedikit mengantisipasi keadaan, karena kalau tidak akan menjadi sulit".





Woltemade bisa turun sebagai starter?

"Kami akan mengevaluasi, tetapi dia sudah membuat semua orang terkesan sejak latihan pertama. Dia menunjukkan kepada kami bahwa dia tahu bagaimana berada di lapangan dan bisa menempati beberapa peran. Pasti cepat atau lambat dia akan bermain besok".





Tentang Gatti?

"Gatti adalah pemain yang punya karakteristik sangat spesifik terutama dalam upaya mencetak gol dari bola mati. Dia sudah membereskan lagi masalah yang terjadi dalam pertandingan dengan Next Gen karena dia tidak bisa berlatih dengan benar. Sekarang dia berlatih dengan baik dan akan bisa mendapatkan menit bermainnya untuk memperlihatkan nilai besar yang dia miliki. Saat ini Kelly juga bermain lebih sedikit, tetapi dalam pertandingan-pertandingan lain ini Gatti akan menemukan ruangnya dan akan memperlihatkan aksi-aksi dari pemain top seperti dirinya".





Seberapa besar dampak yang diperlihatkan Liga Champions?

"Itu menyakiti kami dan menimbulkan masalah bagi kami. Namun kami harus hidup dengan ini dan ini akan menjadi dorongan besar bagi kami. Rasa sakit menciptakan tanggung jawab yang lebih besar dan menciptakan keinginan untuk menempatkan diri kembali pada posisi yang memungkinkan Anda bermain melawan tim-tim terbaik di dunia"



