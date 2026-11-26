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Luciano Spalletti menikmati penampilan Juventus asuhannya, yang berada di peringkat kedua klasemen Liga Europa berkat kemenangan 4-1 atas wakil Siprus, Omonia, setelah sempat tertinggal.

Pelatih Juventus itu mengatakan kepada Sky seusai pertandingan: "Pada awal laga, kami melakukan beberapa kesalahan yang dimanfaatkan lawan. Akibatnya, kami kesulitan menunjukkan kemampuan kami dan mulai takut terkena serangan balik."

"Cambiaso membenahi keadaan dengan mencetak gol yang luar biasa dan sejak itu tim bermain lebih tenang, tertata dengan baik di lapangan, serta memberikan tekanan yang cukup baik."

"Kami senang telah menghibur para suporter kami dengan empat gol indah."

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Setelah itu, Spalletti berbicara kepada Del Piero, yang berada di studio: "Gol kami yang mana yang paling mengingatkanmu pada gol-golmu pada 1996?"

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Mantan penyerang sekaligus kapten Juventus itu menjawab: "Gol Cambiaso dan Boga. Sementara itu, kamu mungkin lebih menyukai gol kedua (oleh Ekhator, red.) karena prosesnya. Apakah Gatti bisa bermain di lini tengah? Aku bercanda, tetapi seorang pelatih harus selalu mencari solusi baru."

Giliran Spalletti menjawab: "Gatti tampil bagus saat merebut bola melalui tekanan yang sangat tinggi di tepi kotak penalti. Dia juga siap mencetak gol. Sisi lain dari hal itu adalah kami meninggalkan banyak ruang di belakang."

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"Ekhator bermain bagus, meski kami jarang memberinya bola pada babak pertama. Kelebihannya adalah berlari ke ruang kosong saat lapangan terbuka, dan dia pandai mencari ruang. Karena itu, dia patut mendapat pujian."

"Setiap pemain punya karakteristiknya sendiri dan mungkin ada hal lain yang tidak dimilikinya. Tugas saya bukan mengeluhkan apa yang tidak ada, melainkan mencari solusi dengan apa yang tersedia, agar kami dapat memanfaatkan kemampuan yang sudah kami miliki."