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Pernyataan pelatih Juventus Luciano Spalletti jelang pertandingan Serie A melawan Venezia. Pernyataannya dikutip DAZN:

"Mengingat siapa kami dan para pemain yang kami miliki, ada banyak pilihan. Kami harus bermain seimbang dan mewaspadai serangan balik mereka. Mereka mengandalkan itu. Nicola pandai menemukan solusi baru ke mana pun ia pergi. Conte? Saya tak ingin menambahkan apa pun. Saya harus fokus pada apa yang terjadi di lapangan, pada kemenangan hari ini. Ketika Anda melatih Juventus, jika tak ingin ada pembicaraan, hanya ada satu cara: turun ke lapangan dan memenangi pertandingan. Semua ini wajar ketika Anda mencapai level yang membuat Anda tampil di televisi setiap hari."