Spaan menunjuk lokasi ideal bagi tim nasional Belanda di babak penyisihan grup Piala Dunia

Menurut Henk Spaan, tim nasional Belanda tidak harus lolos sebagai juara grup di Piala Dunia mendatang. Posisi ketiga yang bagus di Grup F sudah cukup, demikian tulis pengamat sepak bola tersebut dalam kolom tetapnya di Het Parool.

Tim Oranje akan menghadapi Jepang, Swedia, dan Tunisia pada fase awal Piala Dunia. Dua tim teratas akan lolos ke babak 16 besar, begitu pula delapan tim peringkat ketiga terbaik. Hal ini karena untuk pertama kalinya 48 negara berpartisipasi dalam putaran final, dan total 32 tim akan melaju ke babak kedua.

''Saya telah menganalisis bahwa jika Belanda finis sebagai peringkat ketiga terbaik di Grup F, mereka akan menghadapi Swiss, Meksiko, atau AS,'' gambarkan Spaan skenario yang mungkin. ''Jika mereka finis sebagai runner-up di grup, menurut prediksi saya, mereka harus menghadapi Brasil. Jika menang di grup, Maroko sudah menanti.''

Pengamat Oranje ini memiliki ''prasangka yang mengkhawatirkan bahwa Jepang adalah lawan yang terlalu tangguh''. ''Kecuali Koeman menempatkan pemain-pemain tangguh seperti J. Timber dan De Ligt di lini belakang dan memanfaatkan tinggi badan Van Dijk, Emegha, dan Gakpo. Sebagai tim, Jepang lebih baik, tapi kami lebih tinggi.''

Menurut Spaan, awal yang tersendat di Piala Dunia tidak harus menjadi bencana bagi timnas Belanda. ''Bandingkan dengan Italia ’82: tiga kali imbang. Saat Brasil datang, mereka bermain seperti mesin yang mulus'', katanya merujuk pada gelar juara dunia yang diraih tim Italia.

''Saya punya catatan penting terkait analisis ini: meskipun di sekolah dasar saya mendapat nilai sembilan untuk berhitung dan matematika, bakat itu menguap begitu saja di sekolah menengah atas sehingga setelah empat tahun di gymnasium, saya melanjutkan ke HBS A tanpa pelajaran matematika,'' demikian Spaan mengakhiri kontribusinya.

Belanda mencapai perempat final di Piala Dunia 2022 di Qatar. Setelah pertandingan yang menegangkan termasuk adu penalti, mereka kalah dari Argentina yang kemudian menjadi juara dunia.