Henk Spaan membela Youri Regeer dalam kolomnya untuk Het Parool. Menurut pengamat Ajax dari surat kabar itu, siapa pun yang bermain di posisi nomor 6 di Amsterdam tidak patut diirikan.

Spaan memberi Regeer nilai 8 dan juga melontarkan penilaian kritis terhadap Ajax saat ini. "Apa artinya bermain dengan satu gelandang bertahan, dengan Klaassen dan Mokio di depanmu? Atau Mokio dan Gloukh? Dengan bek-bek seperti ini? Aku bersumpah, itu tidak mungkin dilakukan."

Pengikut Ajax itu secara khusus menyoroti Klaassen. "Dia Ajacied sejati, sudah bertahun-tahun menjadi tuan 1-0, tetapi apakah dia punya mata di punggungnya? Saya rasa tidak," keluh Spaan yang sinis.

Spaan kemudian menyarankan apa yang harus diberikan Regeer sebagai tugas kepada agensi sang pemain. "Kalau saya jadi dia, saya akan memberi mereka tugas untuk segera mendekati klub papan atas lapis kedua di Prancis. Nomor 6 yang baru di Ajax akan tenggelam sama parahnya seperti Regeer."

Regeer bahkan pada Selasa, tepat di hari ulang tahunnya, menerima banyak sekali reaksi kebencian. Gelandang Ajax yang dicerca itu sudah begitu muak, sampai-sampai ia menonaktifkan profil Instagram-nya untuk sementara atau mungkin lebih lama.

Dalam beberapa pekan terakhir, sang gelandang memang terus mendapat banyak kritik. Hal itu juga tidak berbeda bagi gelandang bertahan Ajax tersebut pada Selasa ini, saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Kanal resmi Ajax menyoroti pemain kelahiran Haarlem itu dengan sebuah ucapan selamat. Namun, hal itu justru memunculkan sejumlah reaksi tidak menyenangkan.

Itu menjadi alasan yang cukup bagi Regeer untuk menghitamkan profil Instagram-nya. Unggahan ucapan selamat dari Ajax - termasuk semua reaksi buruk itu - untuk sementara masih tetap online.

Regeer, sementara itu, menjalani program terpisah dalam persiapan menuju laga tandang melawan FC Sion di play-off Liga Champions. Diperkirakan ia akan cukup bugar untuk menjadi starter pada Kamis.