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Salvatore Soviero, mantan kiper kelahiran 1973 yang kini melatih Enna, mengenang sejumlah peristiwa kontroversial sepanjang kariernya dari 1990 hingga 2010 dalam wawancara dengan Corriere della Sera. Soviero dikenal karena ledakan amarah dan perkelahiannya di lapangan.

Soviero, Anda banyak berulah di lapangan. Adakah yang Anda sesali?

"Gestur tak pantas kepada Del Piero. Itu terjadi dalam pertandingan Reggina melawan Juventus pada 6 November 2004, saat saya menjalani debut di Serie A. Saya merusak kenangan yang sangat indah dengan hinaan yang sebenarnya bisa saya hindari."

Anda menyentuh telinga sambil menghadap Del Piero dan dituduh melakukan tindakan homofobik.

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"Kalau saya melakukan hal seperti itu di lapangan sekarang, saya akan ditangkap. Alex tertawa terbahak-bahak, tetapi saya malu atas gestur itu. Dari 20 tahun karier saya, hanya itu yang tidak akan saya ulangi."

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Anda menjalani debut di Serie A dalam laga Reggina melawan Juventus itu setelah menjalani skorsing lima bulan akibat perkelahian terkenal dalam laga Messina melawan Venezia.

"Saya selalu bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya tidak banyak berpikir, langsung bertindak. Dalam pertandingan itu saya mendapat kartu merah, lalu orang-orang di bangku cadangan lawan menghina saya. Jadi saya menghampiri mereka dan menghajar semuanya."

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Anda sendirian menghadapi sedikitnya 15 orang.

"Mereka berteriak kepada saya: ‘Kalian terdegradasi, bodoh, keluar dari lapangan.’ Ada pukulan, serangan lutut, dan dorongan. Bahkan ada aksi menanduk. Siapa pun bisa saya jatuhkan. Mereka yang memicu perkelahian itu, seharusnya mereka tidak memprovokasi saya. Sekarang, sebagai seorang ayah, saya sadar telah berbuat salah. Namun, itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah."

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Toni masih ingat saat Anda mencengkeram lehernya.

"Saya bermain untuk Venezia, dia untuk Palermo. Dia mengira tubuhnya yang besar akan membuat saya takut. Kami terus berselisih sepanjang pertandingan. Ketika dia mencoba mendekat, saya mencengkeram lehernya dan menyuruhnya bersikap baik."

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Sekarang, bagaimana reaksi Anda jika pemain Anda berkelahi di lapangan?

"Saya menyelesaikan semuanya di ruang ganti, dengan cara saya sendiri."