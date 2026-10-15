Sir Gareth Southgate, mantan pelatih timnas Inggris, menutup kemungkinan untuk kembali melatih di Premier League. Ia menegaskan bahwa dirinya kehilangan kesenangan bermain sepak bola pada periode akhir perjalanannya bersama "The Three Lions", dan saat ini ia menikmati pengalaman-pengalaman baru di luar lapangan.

Southgate, yang kini berusia 56 tahun, belum menangani klub mana pun sejak meninggalkan timnas Inggris setelah kalah di final Piala Eropa "EURO 2024" dari Spanyol.

Pengalaman kepelatihannya di level klub hanya terbatas pada Middlesbrough selama tiga tahun, yang berakhir pada 2009 dengan terdegradasinya tim tersebut dari Premier League.

Meski jauh dari dunia kepelatihan, nama Southgate tetap muncul di antara kandidat untuk menangani Manchester United, terutama pada hari-hari terakhir era pelatih Belanda Erik ten Hag.

Dan dengan tekanan yang mengelilingi Michael Carrick, bukan tidak mungkin nama mantan pelatih Inggris itu kembali masuk dalam daftar kandidat jika terjadi perubahan di jajaran staf kepelatihan klub.

Namun Southgate telah menegaskan sikapnya soal kemungkinan kembali menangani salah satu klub Premier League. Dalam penampilannya di podcast "The Amol Rajan Connection", ia berkata: "Saya tidak melihat skenario di mana hal itu bisa terjadi".

Southgate: Saya tak lagi menikmati kemenangan

Southgate memimpin timnas Inggris selama delapan tahun. Selama periode itu ia mencapai final EURO 2020, yang digelar pada 2021, serta melangkah ke semifinal Piala Dunia 2018, sebelum akhirnya kalah di final EURO 2024 dari Spanyol, yang menjadi perhentian terakhirnya bersama timnas.

Pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa hasratnya terhadap sepak bola menurun pada periode akhir pengalamannya bersama timnas, dan menyebut bahwa kemenangan tidak lagi memberinya perasaan yang sama seperti biasanya.

Southgate berkata, seperti dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Di akhir masa saya bersama timnas Inggris, saya berhenti menikmatinya, setidaknya untuk sementara waktu, dan kemenangan adalah hal yang membuat saya terus berjalan".

Ia menambahkan: "Menjelang akhir, saya tidak lagi menikmati kemenangan lebih dari dua menit. Karena itu, saya hampir tidak menonton pertandingan sepak bola".

Southgate mengungkapkan bahwa ia belum pergi ke stadion mana pun sejak menghadiri final Piala FA pada 2025, ketika ia merayakan keberhasilan klub favoritnya, Crystal Palace, meraih gelar pertama dalam sejarahnya.

Ia melanjutkan: "Saya pergi ke final Piala FA untuk menyaksikan tim saya, Crystal Palace, memenangi gelar pertamanya. Dan sejak saat itu, saya tidak pergi ke stadion sepak bola mana pun. Keinginan saya untuk terlibat dalam dunia sepak bola telah berubah".

Pengalaman baru jauh dari lapangan

Southgate menempuh jalur yang berbeda sejak meninggalkan timnas Inggris. Ia membuat sebuah film dokumenter untuk lembaga penyiaran Inggris "BBC" yang membahas tantangan-tantangan yang dihadapi para remaja dan anak laki-laki di Inggris, dan ia juga bekerja sebagai dosen tamu di Harvard Business School di Amerika Serikat.

Mantan pelatih itu mengaku senang dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya selama periode terakhir, dan menilai bahwa ia mulai menjalani pengalaman-pengalaman berbeda jauh dari tekanan yang terkait dengan hasil pertandingan.

Ia berkata: "Saya menikmati 18 bulan terakhir dalam hidup saya. Saya menghabiskan 37 tahun di mana rasa percaya diri saya bergantung pada apakah saya akan menang atau kalah pada hari Sabtu".

Ia meneruskan: "Saya benar-benar menikmati menjalani pengalaman-pengalaman yang berbeda. Saya bertemu politisi dan orang-orang dari sektor media, saya belajar soal kepemimpinan di berbagai bidang, dan saya berkeliling dunia untuk menimba pengetahuan. Saya hanya menikmati menjalani babak yang berbeda dalam hidup saya".

Southgate berkomentar soal kasus Manchester City

Southgate juga menyinggung kasus yang terkait dengan tuduhan pelanggaran aturan finansial Premier League oleh Manchester City, dan menilai bahwa kasus tersebut tidak memberikan keuntungan nyata bagi sepak bola, apa pun hasilnya.

Sebuah komisi independen sebelumnya menyimpulkan terbuktinya mayoritas tuduhan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan finansial pada periode antara musim 2009-2010 dan 2017-2018, sementara Manchester City membantah melakukan pelanggaran apa pun dan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Southgate berkata: "Akan ada reaksi dari para suporter fanatik yang ingin menghukum Manchester City seberat mungkin, entah dengan menurunkannya ke divisi yang lebih rendah, mendendanya, atau mengambil tindakan lain apa pun".

Ia menambahkan: "Saya pernah bekerja di dalam dewan direksi klub-klub sepak bola, saya pernah ikut dalam pertemuan dengan Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dan saya hadir di semua lingkungan itu, karena itu saya tahu betapa kompleksnya hal-hal semacam ini".

Ia melanjutkan: "Gagasan utama bagi saya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi ini tidak baik bagi sepak bola, dan tidak ada pemenang dalam kasus ini. Premier League mungkin merasa, untuk sesaat yang sangat singkat, bahwa posisinya menjadi dibenarkan setelah semua kritik yang mereka terima karena lamanya kasus ini berlangsung, dan bahwa keluarnya putusan menjelaskan mengapa prosesnya memakan waktu begitu lama".

Namun ia menimpali: "Tetapi setelah itu datang kesadaran akan besarnya apa yang menanti semua orang: bagaimana kita akan menghadapi semua perkembangan ini? Seberapa besar kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum lainnya? Berapa lama waktu yang mungkin dibutuhkan perkara ini? Hukuman apa yang pantas? Dan bagaimana stabilitas olahraga ini secara keseluruhan bisa dijaga?".

Southgate menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Ini hal-hal yang sangat kompleks".