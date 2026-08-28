Souffian El Karouani menurut media Portugal MaisFutebol semakin dekat dengan transfer pinjaman yang menarik. Al-Qadsiah disebut sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Benfica untuk kesepakatan hingga akhir musim.

El Karouani setelah menjalani musim 2025/26 yang luar biasa bersama FC Utrecht (18 assist) pindah secara gratis ke Al-Qadsiah. Namun, petualangannya di sana sejauh ini bisa disebut sebagai sebuah kekecewaan dari sudut pandang sportif.

Dalam tiga laga liga pertama musim ini, El Karouani tidak masuk skuad pertandingan Al-Qadsiah, di mana tidak semua pemain asing bisa bermain secara bersamaan. Klub-klub Saudi Pro League hanya boleh mendaftarkan delapan pemain berusia di atas 23 tahun agar memenuhi syarat bermain.

Dengan Koen Casteels, Nacho Fernández, Julian Weigl, Julián Quiñones, Mateo Retegui, Tijjani Reijnders, Cameron Puertas, Carlos Jiménez, Gastón Álvarez, Nahitan Nández, Otávio, Iker Almena, dan Sultan Harun, pelatih Brendan Rogers selain El Karouani juga memiliki banyak pemain asing lainnya.

Namun, bagi El Karouani tampaknya ada solusi menarik yang terbuka di depan mata. Pelatih Benfica Marco Silva ingin menambah bek kiri baru ke dalam skuadnya dan melihat pemain kelahiran Den Bosch berusia 25 tahun itu sebagai kandidat ideal.

"Ini adalah kesepakatan peminjaman, dan kedua klub saat ini sedang merampungkan pembagian porsi gaji," tulis MaisFutebol. Untuk sementara, Silva di posisi bek kiri hanya memiliki Samuel Dahl (23) dan José Neto yang masih sangat muda (18).

Jika transfer itu terwujud, El Karouani musim ini akan menghadapi AZ (kandang) dan NEC (tandang) di Liga Europa. Klub Portugal itu dalam undian juga dipasangkan dengan AC Milan (tandang), Celtic (kandang), Viktoria Plzen (tandang), Lech Poznan (kandang), Omonia Nicosia (tandang), dan OFI Kreta (kandang).