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Penyerang Manchester United Marcus Rashford memberikan penilaian yang sangat positif terhadap talenta muda Barcelona Lamine Yamal, dengan menyebut remaja itu sebagai penerus alami takhta Lionel Messi. Pemain timnas Inggris yang sebelumnya pernah menghabiskan waktu di Camp Nou itu yakin sang pemain sayap muda ditakdirkan mencapai puncak sepakbola dunia.

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Rashford sejajarkan Yamal dengan Messi

Penyerang United yang pernah bermain untuk klub asal Catalunya itu mengakui bahwa kemampuan alami Yamal tidak seperti apa pun yang pernah ia saksikan sepanjang kariernya di level tertinggi sepakbola. Pemain timnas Inggris itu menyampaikan komentarnya dalam sesi pertemuan terbatas dengan para suporter di Ambassadors' Lounge, Old Trafford.

Mengenang masa-masanya di Spanyol, sang penyerang menceritakan percakapan pribadi dengan lulusan La Masia itu sebelum pergi. "Sebelum meninggalkan Barcelona, saya mengatakan kepada Lamine Yamal bahwa saya pernah bermain bersama sejumlah pemain yang sangat berbakat, tetapi dia lebih hebat daripada mereka semua," ungkap Rashford, seperti dikutip Mundo Deportivo. Ia kemudian menjelaskan lebih jauh kesannya terhadap remaja tersebut kepada para suporter: "Saya belum pernah melihat pemain seusianya dengan bakat sebesar itu. Dari semua pemain selama bertahun-tahun, dialah yang paling mendekati level [Lionel] Messi."

Pemain berusia 29 tahun itu bahkan melangkah lebih jauh saat memprediksi masa depan Yamal, dengan menyebut bahwa potensi pemain timnas Spanyol tersebut nyaris tanpa batas. "Saya sangat percaya pada bakat anak ini. Jika pada akhirnya dia meraih tujuh Ballon d'Or, saya tidak akan terkejut. Dia sudah finis di posisi kedua, ketiga, dan kedelapan. Dan pada usia berapa? 19 tahun?" tambahnya.

Penghormatan untuk Messi dan Kane

Meski jelas sangat mengagumi generasi berikutnya, Rashford tidak melupakan para legenda yang membuka jalan. Ia juga menyinggung kehebatan Messi, pemain yang pernah ia hadapi sepanjang kiprahnya di sepakbola Eropa. "Dia pemain yang luar biasa," ujar Rashford saat membahas ikon Argentina tersebut. "Mungkin sepanjang hidup kita, kita tidak akan pernah lagi melihat pemain dengan kejeniusan selengkap Leo."

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Namun, ketika berbicara soal penghargaan individu terbaru, Rashford menilai Harry Kane lebih layak meraih penghargaan tertinggi ketimbang para pemain elite yang sudah lama diakui. Penyerang United itu mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Kane untuk memberi selamat atas tahun produktifnya di depan gawang. "Kane pantas meraih Ballon d'Or tahun ini. Dia mencetak gol dalam jumlah yang luar biasa banyak tahun ini, begitu pula assist-nya. Beberapa hari lalu saya mengirim pesan kepadanya dan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya," ujar Rashford.

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Kembali ke Manchester United

Selain membahas sesama pemain, Rashford berbicara terbuka mengenai perjalanan kariernya dan kesetiaannya kepada Manchester United. Setelah sempat pergi, termasuk menjalani masa peminjaman di Barcelona dan menghabiskan waktu di Aston Villa, sang penyerang bertekad untuk tidak membela klub Inggris lainnya. Kecintaannya kepada Manchester United tetap menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan saat mempertimbangkan kepulangan permanen ke Liga Primer Inggris.

"Saya menyadari satu hal... Saya tidak bisa terus bermain melawan United setiap musim," akunya tentang masa-masanya bersama Aston Villa. Kesadaran itu membuatnya memberikan arahan yang jelas kepada perwakilannya mengenai tempat ia ingin bermain. "Jika United bukan pilihan, saya meminta agen saya membawa saya ke luar negeri, jangan membawa saya ke klub Liga Primer Inggris lainnya," jelasnya.

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Pengaruh para legenda United

Jalan kembali ke Manchester juga terbuka berkat nasihat dari sosok-sosok yang ia kenal dan memahami arti mengenakan seragam United. Rashford mengungkapkan bahwa ia telah meminta saran kepada mantan rekan setim dan para legenda klub sebelum memutuskan untuk kembali. Masukan mereka menjadi faktor terakhir yang meyakinkannya bahwa urusannya yang belum tuntas berada di Old Trafford, bukan di tempat lain di Eropa. Secara khusus, ia menyebut dua sosok berpengaruh dalam sejarah terkini klub yang membantunya mengambil keputusan. Ia mengungkapkan bahwa percakapan terpisah dengan Rio Ferdinand dan Michael Carrick pada akhirnya meyakinkannya untuk kembali menjalani periode kedua di klub tersebut.