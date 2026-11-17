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Apa yang baru benar-benar dicapai Julian Nagelsmann saat Euro di kandang, bisa diwujudkan Jürgen Klopp pada Senin malam biasa di bulan November. Ada pula momen mengharukan seorang pemuda Berlin dan sosok yang nyaris terlupakan di tengah banyaknya penampilan gemilang.

Memang, duel Jerman melawan Belanda memiliki tensi tersendiri berkat rivalitas kedua negara tetangga itu dan situasi grup di Nations League . Bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga sedikit di luar itu. Namun, Senin malam yang dingin pada pertengahan November di Berlin ini tentu jauh dari dampak sosial sebuah turnamen besar, terlebih yang digelar di negeri sendiri.

Meski begitu, euforia terasa di udara. Bukan hanya setelah timnas Jerman menang telak 5-0 , melainkan sejak sebelum sepak mula. Suasana yang menggetarkan di Olympiastadion, nyanyian lagu kebangsaan, antusiasme menjelang laga: timnas Jerman ini mampu membangkitkan euforia, bahkan pada malam biasa di bulan November. Mereka tidak membutuhkan Euro di kandang untuk melakukannya.

"Saat kami keluar ke lapangan, setiap orang sudah senang, kecuali mereka yang mengenakan baju oranye. Namun, semua yang lain benar-benar mendukung kami," kata pelatih timnas Jürgen Klopp kepada ARD seusai pertandingan, memuji atmosfer di ibu kota. Ia patut mendapat sebagian besar pujian untuk itu karena kini mampu membangkitkan emosi dan menciptakan kedekatan secara tulus, tanpa harus berusaha keras. Atau mungkin justru karena ia tidak ingin memaksakannya.

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Pendahulunya, Julian Nagelsmann, membutuhkan keistimewaan turnamen di kandang sendiri yang begitu besar untuk menciptakan hal serupa. Jika jujur, sepanjang hampir tiga tahun eranya, euforia yang benar-benar terasa hanya muncul seputar Euro 2024 di Jerman. Besarnya ajang itu seolah membuat emosi tersebut muncul dengan sendirinya. Nagelsmann dan para pemainnya mengikuti gelombang itu, tampil bagus di turnamen, dan memikat masyarakat.

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Sulit membayangkan timnas Jerman di bawah Nagelsmann, yang kemampuan teknisnya sebenarnya tidak perlu diragukan, bisa menciptakan hal serupa hanya lewat laga Nations League pada pertengahan November. Lantas, apa kelebihan Klopp dibanding pendahulunya? Jawabannya barangkali terletak pada ranah perasaan dan sulit diungkapkan dengan kalimat lugas. Namun, ada satu hal nyata yang menonjol: mungkin Nagelsmann terkadang kurang menunjukkan kerendahan hati terhadap tugasnya, sesuatu yang terpancar begitu tulus dari Klopp.

Getty Images

Hal itu mungkin berkaitan dengan tahap karier kepelatihan mereka yang sangat berbeda. Nagelsmann terkadang terlihat begitu berkeras untuk selalu memberikan solusi kepada timnya dalam setiap situasi. Jika sedikit dilebih-lebihkan, ia seolah ingin memenangi pertandingan dari bangku pelatih dan membuktikan betapa briliannya ia sebagai pelatih ( mengingatkan pada Uli Hoeneß ). Sebaliknya, Klopp lebih memilih tidak terlalu menonjol dan menegaskan: ia memang menentukan arah dan memimpin, tetapi untuk mencari solusi di lapangan, ia pertama-tama memercayai para pemainnya, bukan meragukan mereka.

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Bagi Nagelsmann, setidaknya itulah kesan yang terkadang muncul, jabatan pelatih timnas terlalu dipandang sebagai anak tangga berikutnya dalam kariernya. Sebaliknya, sejak konferensi pers pertamanya, Klopp menunjukkan bahwa ia tidak lagi perlu ataupun ingin membuktikan apa pun kepada siapa pun. Ia bahkan menegaskan: "Jürgen Klopp tidak punya karier setelah tim nasional."

Karena itu, ia bisa bekerja tanpa dibayangi rasa takut gagal. Pernyataan pelatih berusia 59 tahun itu setelah kemenangan atas Oranje pun lebih mudah dipercaya: "Saya pernah melatih tiga klub hebat dan sangat mudah bagi saya untuk merasa menjadi bagian dari mereka. Saya senang bekerja di sana dan sekarang saya sangat beruntung bisa bekerja untuk negara asal saya. Apa yang lebih besar dari itu? Tidak ada yang lebih besar. Dan persis seperti itulah rasanya."

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Klopp lebih menunjukkan kerendahan hati terhadap tugasnya. Ia tahu betapa pentingnya mengajak seluruh negeri turut serta dan meraih dukungan mereka. Ia pun berupaya menyampaikan prinsip itu dengan cara yang jauh lebih dekat dengan masyarakat: "Ini kelompok yang sangat istimewa saat ini. Dan saya tahu, kalian sudah beberapa kali mendengarnya. Tanggung jawab kami sekarang adalah memperlihatkannya dan terus menjaganya tetap terlihat. Kami memang tidak bisa mengubah dunia, tetapi kami bisa menunjukkan wajah yang positif. Dan itulah yang kami lakukan hari ini. Semua yang datang ke sini hari ini pulang dengan senyuman," kata pelatih timnas Jerman itu.

Dari bermain bola di lapangan yang ditutup hingga gol perdana bagi timnas di tempat impiannya: malam bak dongeng Derry Scherhant

Salah satu hal yang dilakukan Klopp lebih baik daripada Nagelsmann dalam menangani pemain adalah berkomunikasi lebih banyak dengan mereka. Hal itu telah diungkapkan banyak pihak. Dari Niclas Füllkrug hingga Florian Wirtz. Yang terpenting, Klopp lebih pandai memperkuat keyakinan para pemain terhadap kemampuan mereka, alih-alih membuat mereka meragukannya karena tuntutan taktiknya.

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"Anak-anak ini juga masih bisa mengejutkan diri mereka sendiri. Derry Scherhant tentu tidak menyangka bisa tampil seperti itu dalam laga internasional, baik saat menyerang maupun bertahan," katanya, misalnya, tentang salah satu tokoh utama dalam penampilan gemilang melawan Belanda . Beberapa bulan lalu, pemain depan SC Freiburg itu sendiri pasti tidak menyangka bahwa pada akhir tahun Derry Scherhant sudah akan mencatatkan empat penampilan untuk timnas dan bahkan satu gol dengan seragam Jerman.

"Apa yang bisa saya katakan? Ini tidak mungkin berjalan lebih baik. Sungguh luar biasa, saya sangat menikmatinya dan saya benar-benar bahagia," kata Scherhant kepada ARD tak lama setelah peluit akhir. Pada menit ke-41, ia menggiring bola ke arah bek Real Madrid Denzel Dumfries, lalu melepaskan tembakan ke sudut jauh. Bola bersarang dengan indah di gawang dan membawa Jerman unggul.

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Scherhant berlutut, merentangkan kedua lengannya ke langit, dan tampak sangat terharu. Setelah kerumunan rekan-rekannya yang merayakan gol membubarkan diri, ia dengan tegas menunjuk rumput lapangan, seakan ingin berkata: ini stadion saya, kota saya, rumah saya. "Saya pernah duduk bersama sahabat saya di Olympiastadion dan berkata kepadanya: 'Kalau suatu hari nanti saya tidak bermain di sini, berarti ada yang salah dengan apa yang saya lakukan.' Saya merasa suatu hari harus berdiri di lapangan itu," ungkap pemain kelahiran Berlin tersebut belum lama ini dalam wawancara dengan Sports Illustrated.

Getty Images

Namun, bermain di Olympiastadion saat itu masih terasa sangat jauh. Bahkan untuk Hertha BSC, apalagi tim nasional Jerman. "Saya tahu bagaimana rasanya tidak dimainkan semasa di tim junior, bagaimana rasanya diabaikan," kata Scherhant tentang perjalanan kariernya dalam konferensi pers timnas Jerman beberapa hari lalu.

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Hertha lama tidak meliriknya. Sebagai gantinya, ia harus berusaha menarik perhatian lewat klub-klub Berlin yang lebih kecil. Namun, di Viktoria Berlin, misalnya, ia juga berulang kali hanya duduk di bangku cadangan tim U-17. Mimpi menjadi pesepak bola profesional pun sempat terasa kian jauh. Hal yang selalu menonjol dari Scherhant adalah tekadnya untuk berkembang. Di luar latihan bersama klub, ia banyak mengasah teknik, dribel, dan penyelesaian akhirnya: "Di lapangan Tennis Borussia dan Makkabi, kami terus-menerus bermain satu lawan satu atau menembak ke gawang. Saya masih menyukai keduanya sampai sekarang," jelasnya.

Selama masa pandemi Corona, ketika ia bermain untuk Tennis Borussia dan kemudian Berliner SC, ia harus berjuang keras agar tetap bisa berlatih tambahan karena banyak lapangan ditutup. "Setiap hari saya memanjat pagar, menggiring bola, dan berkali-kali menembak ke gawang. Sesulit apa pun masa Corona bagi semua orang, dari sisi sepak bola masa itu sangat membantu saya," katanya suatu kali kepada Sport Bild. "Kalau petugas ketertiban memeriksa salah satu lapangan, kami tinggal pindah ke lapangan lain. Kedua fasilitas itu tepat bersebelahan," tuturnya kepada Sports Illustrated.

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Tak lama kemudian, pada awal musim keduanya di U-19, pemain yang kala itu berusia 17 tahun tersebut akhirnya bergabung dengan Hertha. "Sangat berarti bagi saya bisa pindah ke Hertha pada tahap selarut itu. Saya pemain pertama dalam 13 atau 14 tahun yang baru bergabung dengan klub pada tahun kedua di U-19," kata Scherhant.

Setelah naik ke tim utama Hertha, ia pindah ke Freiburg pada 2025. Berkat penampilan terbarunya bersama timnas Jerman, Scherhant kini bukan hanya pemain mapan di Bundesliga, tetapi juga, setidaknya untuk saat ini, telah mengukuhkan tempatnya di timnas. Sebelum pertandingan di Olympiastadion, stadion yang begitu berarti baginya, Scherhant mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan 50 tiket untuk keluarga dan teman-temannya.

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Setelah 90 menit yang begitu membahagiakan itu, ulang tahunnya yang ke-24 dirayakan belakangan. Scherhant bahkan nyaris mencetak gol kedua atau ketiganya, tetapi dua upayanya membentur tiang. Meski begitu, ia tampil luar biasa, berulang kali berani menggiring bola, mengancam gawang, dan menyibukkan lini belakang Belanda.

"Keduanya benar-benar bisa bermain bola, astaga," puji Klopp untuk Scherhant dan Brajan Gruda, rekannya di sisi sayap yang juga tampil luar biasa. "Namun, kerja keras mereka dan apa yang harus mereka lakukan hari ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Orang lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar gairah dan upaya yang kamu curahkan," kata Klopp, yang juga menilai duet memikat itu tampil baik saat tidak menguasai bola.

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Sosok yang paling diuntungkan di timnas Jerman nyaris terlupakan di tengah banyaknya penampilan gemilang

Scherhant dan Gruda berada di barisan terdepan, sementara di belakang mereka ada Lennart Karl dan Said El Mala, dua talenta luar biasa lain untuk posisi sayap yang begitu penting dalam sistem Klopp. Pelatih timnas yang baru itu menggali potensi yang sebenarnya juga bisa digali Nagelsmann, tetapi entah bagaimana ia tidak cukup mencurahkan perhatian untuk mereka. Hanya beberapa bulan setelah Piala Dunia, ketika Leroy Sane masih menjadi pemain inti, kini terasa sangat sulit membayangkan bintang Galatasaray itu kembali mendapat kesempatan bermain untuk timnas Jerman dalam jangka menengah.

Selain itu, persoalan di posisi bek kanan mendadak seolah terselesaikan berkat Philipp Treu. Ia tampil seperti pemain berpengalaman dan kembali menunjukkan keandalan luar biasa saat melawan Belanda, dalam penampilan kelimanya untuk timnas. Perdebatan publik mengenai posisi yang tepat bagi Joshua Kimmich, yang kerap menimbulkan kegaduhan di era Nagelsmann? Kini tak ada lagi, karena sang kapten menjadi pilihan tetap di posisi terbaiknya, yakni di tengah lini tengah, dan akan tetap bermain di sana.

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Pendampingnya di duet gelandang bertahan dalam dua pertandingan terakhir timnas, seperti halnya di FC Bayern, adalah Aleksandar Pavlovic. Pemain berusia 22 tahun itu layak merasa menjadi salah satu sosok yang paling diuntungkan selama periode pemanggilan kali ini. Namun, dalam pesta gol melawan Belanda, ia agak luput dari perhatian karena penampilan gemilang Gruda, Scherhant, dan Florian Wirtz.

Getty Images

Seperti saat kemenangan 3-1 di Serbia, Pavlovic juga tampil meyakinkan pada Senin malam di Berlin lewat ketenangannya yang luar biasa saat menguasai bola, keputusan umpannya yang cerdas, keberaniannya memainkan bola secara vertikal, serta banyak pergerakan pentingnya tanpa bola. "Bagi saya, ia harus menjadi pemimpin lewat cara bermainnya. Ia selalu bergerak, selalu berusaha mengalirkan bola dengan baik," puji Pavlovic dari juara dunia sekaligus analis ARD, Bastian Schweinsteiger.

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Ia juga menyoroti banyaknya perpindahan arah serangan yang cerdas dari kedua gelandang bertahan, yang membuat para pemain sayap menghadapi situasi satu lawan satu. Contoh yang paling menonjol adalah cara Pavlovic memulai serangan yang berujung pada gol penutup untuk skor 5-0. Saat timnya mendapat lemparan ke dalam di tengah wilayah sendiri, ia menawarkan diri untuk menerima bola, melihat ruang kosong yang luas di sisi seberang, membawa bola ke depan, lalu mengalihkannya kembali ke kanan, kepada Gruda, yang melanjutkan serangan hingga akhirnya berbuah gol.

Adegan itu kemungkinan besar juga sangat disukai Klopp. "Wah, ternyata dia juga bisa mengolah bola," katanya saat memberikan pujian khusus kepada Pavlovic dalam konferensi pers setelah kemenangan kandang 2-0 atas Serbia pada awal Oktober. "Meskipun kalian mungkin sudah terbiasa melihat anak ini bermain seperti itu. Saya belum lama mengenalnya."

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Dalam persaingan memperebutkan tempat di samping Kimmich dengan Felix Nmecha, yang belakangan juga tampil bagus bersama BVB tetapi dipandang dengan kritis , Pavlovic untuk sementara unggul. Klopp pun tampaknya telah menemukan salah satu bagian dari poros timnya, yang idealnya juga bermain bersama di klub. "Ia punya visi permainan, kuat dalam duel dan berlari," lanjut Schweinsteiger memuji Pavlovic, yang menurutnya juga memegang peran penting: "Bagi saya, ia faktor yang sangat penting di tim nasional."